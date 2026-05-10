Dos jóvenes, ambos de 19 años, fueron asesinados a bala en la madrugada de este domingo 10 de mayo en el barrio La Sierrita, de Barranquilla.

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Las víctimas fueron identificadas como Ángel Jair Herrera Anaya y Jhoan Alexander Sarmiento Monsalve.

De acuerdo al informe preliminar, ambos hombres se encontraban en la carrera 5B con calle 52C, conversando con dos personas más, cuando fueron abordados por dos sujetos en una motocicleta. El parrillero sacó un armado de fuego y disparó en repetidas ocasiones en contra de los jóvenes en mención.

Según testigos, los individuos en motocicleta habían pasado minutos antes por el sitio y habían intercambiado groserías con las víctimas.

Las autoridades reportaron que Sarmiento Monsalve era de nacionalidad venezolana.

Las investigaciones ya son adelantadas por la Policía para dar con el paradero de los victimarios.

Mujer de 32 años fue asesinada a bala en el barrio El Ferry

En la tarde de este sábado 9 de mayo, en el barrio El Ferry, Barranquilla, fue asesinada Leidy Dayana Aldala Ferrer, de 32 años.

De acuerdo al reporte preliminar de las autoridades, la mujer se encontraba en sector Brisas del Río, cerca del arroyo Don Juan. Al parecer, la víctima se encontraba sentada a la orilla del caño, cuando fue abordada por un sujeto, quien sacó un arma de fuego y le disparó en varias oportunidades.

Según la información recopilada, la mujer era conocida con el alias de Pelu, y presuntamente se dedicaba al expendio de sustancias alucinógenas, bajo el mando de cabecillas de ‘los Papalópez’.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta labores de investigación para determinar los motivos del homicidio para dar con el paradero del responsable.