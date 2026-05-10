La celebración del Día de las Madres que se llevaba a cabo en el barrio La Esperanza del corregimiento Palmira del municipio de Puebloviejo, Magdalena, se tiñó de sangre la madrugada de este domingo 10 de mayo por cuenta de la incursión de hombres armados que asesinaron a cuatro de los presentes y dejaron gravemente heridos a otros tres.

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La masacre generó momentos de angustia y temor entre los presentes, pero en medio de ello lograron dar aviso a la Policía Nacional que en una rápida reacción aprehendió a cuatro de los presuntos responsables.

La fiesta comunitaria se desarrollaba en el parque principal del sector hasta donde llegaron los armados que abrieron fuego, sin mediar palabra alguna, contra los presentes.

Cuatro hombres quedaron sin vida en el lugar de los hechos, y los heridos fueron llevados al hospital San José.

Aún no han sido reveladas las identidades de los fallecidos y tampoco la de los heridos.