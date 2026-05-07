Un juez de la República con funciones de control de garantías envió a prisión a un hombre que en medio de una riña le causó lesiones de gravedad a su contrincante al lanzarle un químico.

El privado de la libertad por parte de unidades de la Policía Metropolitana de Santa Marta es procesado por el delito de tentativa de homicidio con agente químico.

Mientras él fue enviado a la cárcel bajo custodia del Inpec, la víctima permanece internada en un centro asistencial porque presenta quemaduras en gran parte del cuerpo.

El coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, le hace un llamado a la ciudadanía a promover la tolerancia, el respeto y la sana convivencia, evitando conductas que puedan derivar en hechos de violencia.

A su vez invita a denunciar de manera inmediata cualquier situación que afecte la seguridad y la vida de las personas, a través de la línea 123.