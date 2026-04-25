Gracias a las acciones estratégicas orientadas a debilitar las redes de distribución de estupefacientes en el departamento del Magdalena, la Policía Nacional logró la detención de doce señalados traficantes de drogas e incautó de 1.500 dosis de estupefacientes, además de dos armas de fuego.

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Los operativos, bajo el mando del coronel Alexánder Martín Eljadue, hacen parte de una estrategia frontal para combatir el tráfico de estupefacientes, el porte ilegal de armas de fuego y la extorsión. En esta oportunidad, los esfuerzos estuvieron dirigidos especialmente a la captura de presuntos expendedores de narcóticos.

Las intervenciones, ejecutadas tanto en zona urbana como rural de municipios del Magdalena, “permitieron retirar del mercado ilegal una cantidad significativa de sustancias que representan un grave riesgo para la salud y el bienestar de la comunidad, especialmente de niños, niñas y adolescentes, quienes son altamente vulnerables a este flagelo. La Policía del Magdalena reafirma su compromiso de continuar ejecutando estrategias contundentes que garanticen la seguridad y convivencia ciudadana, e invita a la comunidad a seguir denunciando cualquier hecho delictivo que permita avanzar en la lucha contra el crimen organizado”, anotó el coronel Eljadue.