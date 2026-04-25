En todo un acontecimiento se convirtió para los habitantes del barrio 6 de Marzo, en la ciudad de Montería, la entrega oficial de la pavimentación de una de sus calles principales en esta zona de la comuna 6.

Leer más: Capturan a una docena de expendedores de estupefacientes en el Magdalena

La obra que beneficia a 4.000 habitantes de este barrio y sectores aledaños, representa un cambio significativo en sus condiciones de vida, eliminando problemáticas como el polvo en temporada seca y el barro en la de lluvias.

Cortesía

La intervención contempló la construcción de vías en concreto rígido, como parte del proyecto de pavimentación urbana que ejecuta la gobernación de Córdoba en la ciudad de Montería y que está impactando a múltiples sectores.

No olvide leer: Denuncian hurto de lancha y motores en el Mar Caribe, cerca a la Ciénaga El Torno

Ese proyecto general de pavimentos urbanos en Montería contempla la intervención de 33 tramos viales, con una longitud total de 7,7 kilómetros, beneficiando varios barrios de la capital cordobesa.

“Seguimos cumpliendo con obras que transforman realidades. Hoy entregamos estas vías en el barrio 6 de Marzo, garantizando mejor movilidad, más dignidad y mejores condiciones para nuestras comunidades”, expresó el gobernador Erasmo Zuleta Bechara en la mañana de este sábado 25 de abril durante la entrega oficial de la obra.