En el marco de la estrategia de reactivación económica liderada por el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, la ciudad continúa en la búsqueda de alianzas de alto nivel para fortalecer el emprendimiento, la innovación productiva y la generación de empleo.

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En esta línea, el secretario de Desarrollo Económico, José Nicolás Barrios, sostuvo una reunión estratégica con el equipo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la que lograron importantes avances orientados a la estructuración de un acuerdo de cooperación internacional.

Entre los principales resultados del encuentro está la disposición del PNUD para acompañar a Montería en la gestión de acuerdos de financiamiento enfocados en la innovación productiva, así como en la creación de un Centro de Emprendimiento y Gestión de la Empleabilidad, iniciativa que busca fortalecer las capacidades locales, dinamizar la economía y generar nuevas oportunidades para los monterianos.

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El alcalde Hugo Kerguelén García, destacó la importancia de este tipo de alianzas para el desarrollo de la ciudad indicando que “este tipo de acercamientos con organismos internacionales nos permite abrir nuevas puertas para nuestros emprendedores, fortalecer el tejido empresarial y generar más oportunidades de empleo para nuestra gente. Montería está dando pasos firmes hacia una economía más innovadora, competitiva y sostenible”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, José Nicolás Barrios, resaltó el impacto estratégico de este posible acuerdo y añadió que “este acercamiento con el PNUD representa una gran oportunidad para el fortalecimiento de nuestro ecosistema emprendedor. Estamos avanzando en la estructuración de un modelo que no solo impulse la innovación productiva, sino que también facilite la conexión entre la formación, el emprendimiento y el acceso al empleo”.

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