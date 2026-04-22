Consolidándose por su liderazgo en autoridad ambiental innovadora y referente en la construcción de territorios sostenibles para la región Caribe, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.) destaca como aliada estratégica en el marco de la Cumbre Glocal de Economía Circular 2026.

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El encuentro llevado a cabo desde el 21 de abril en el emblemático Museo Panóptico de la ciudad de Ibagué, reúne a líderes globales y expertos con el objetivo de transformar los modelos productivos tradicionales hacia esquemas de eficiencia y sostenibilidad.

Economía circular

Durante la jornada de apertura, la C.R.A. ocupó un lugar central en la agenda académica con el panel titulado “Economía Circular como Estrategia de Competitividad Territorial en el Atlántico”, en donde se visibilizaron los avances del departamento como un modelo de crecimiento económico basado en el aprovechamiento técnico de los recursos.

Luis Tapia, asesor de proyectos de la C.R.A., enfatizó durante su intervención que la economía circular debe entenderse como una política pública clave para impulsar la competitividad territorial.

“Nuestro enfoque busca superar el modelo lineal tradicional, optimizar el uso de los recursos, cerrar ciclos de materiales y avanzar hacia una verdadera transición energética, demostrando cómo es posible transformar pasivos ambientales en activos energéticos”, afirmó Tapia.

El sello del Caribe en Ibagué

Un punto destacado de la participación del Atlántico es la presencia de Tienda Verde, la única iniciativa proveniente de la región Caribe presente en la cumbre. Este programa se ha consolidado como una experiencia exitosa de emprendimiento sostenible impulsado por la entidad con el fin de demostrar el cómo la gestión ambiental genera empleo verde e inclusión productiva.

De esta forma, La C.R.A. reafirma su visión de sostenibilidad, integrando el ordenamiento territorial, la gestión integral de residuos y la innovación social y posiciona al departamento como un faro hacia la transición de un modelo de desarrollo que armoniza la economía con el respeto por el entorno natural.

La Cumbre Glocal de Economía Circular 2026 continuará sus actividades en Ibagué hasta este 23 de abril, promoviendo alianzas estratégicas para la transformación productiva del país.

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