Los jóvenes beneficiarios del proyecto ‘Trabajando por los Niños’, liderado por la primera dama Katia Nule, disfrutaron, con ocasión del cumpleaños 213 de Barranquilla y del mes de la niñez, un recorrido por los espacios y lugares emblemáticos de la ciudad.

Estos niños, niñas y adolescentes antes se encontraban en situación de mendicidad y trabajo infantil en las calles.

Este proyecto de la Alcaldía de Barranquilla actualmente atiende a 200 niños, niñas y adolescentes y sus familias de manera integral, brindándoles apoyo psicológico y asistencia alimentaria.

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En esta ocasión, 45 niños, niñas y adolescentes vivieron una experiencia transformadora realizando un recorrido cultural, logrando el objetivo de resignificar nuestro territorio, que antes fue escenario de trabajo Infantil para los beneficiarios, convertidos hoy en lugares de recreación y esparcimiento.

“Estos niños que antes trabajaban en las calles… hoy recorren su ciudad con alegría y nuevos sueños. Desde el bus BaqTour, cada sonrisa nos recuerda que cuando protegemos la infancia, transformamos vidas. Hoy no solo conocen Barranquilla. Hoy descubren que su historia puede ser diferente. Porque su lugar nunca fue la calle, siempre fue un futuro lleno de oportunidades”, expresó la primera dama.

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“Esto ha sido una experiencia maravillosa que nunca voy a olvidar, gracias primera dama, y Alcaldía de Barranquilla, antes estaba en las calles y ahora estoy disfrutando de muchas cosas nuevas de Barranquilla”, dijo Evelyn Morales, de 15 años.

“Estoy muy feliz porque conocí a Barranquilla!”, expresó Aranza Bojata, de 10 años.

“No conocía el Malecón, no conocía la estatua de Shakira ni la Ventana al Mundo ni la Luna del Rio. ¡Estoy feliz, los amo!”, manifestó Samantha Guerra, de 11 años.

Ismael Marín, secretario de Gestión Social, manifestó que “el apoyo del alcalde Alejandro Char y de la primera dama Katia Nule ha sido fundamental para sacar adelante este programa. Hoy los niños vivieron una experiencia que jamás olvidarán, que bonito es resignificar los derechos de la niñez y decirle no al trabajo y mendicidad infantil. Estos son los espacios que ellos se merecen”.

Por medio del BaqTour los beneficiarios lograron conocer la ventana al mundo, el Gran Malecón, el monumento a Shakira y finalizaron viviendo la experiencia de la Luna del Río. Asimismo, su historia, datos curiosos y el gran paisaje ecoturístico de Barranquilla. Muchos de ellos expresaron su alegría de vivir esta gran jornada.