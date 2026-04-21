Un balance positivo dejó para Barranquilla la segunda visita oficial de los delegados de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), en el marco del seguimiento técnico a las obras de ampliación, actualización y remodelación del estadio metropolitano Roberto Meléndez, sede de la final de Copa Sudamericana, prevista para noviembre de 2026.

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Durante la visita, se socializaron los progresos en distintos frentes de obra, incluyendo la ampliación del estadio, intervención de zonas exteriores, adecuación de parqueaderos, construcción de plazas y conexiones peatonales, así como mejoras en camerinos y otras áreas clave.

Asimismo, se destacaron los trabajos de renovación del césped, optimización de espacios específicos y labores generales de mantenimiento.

Los visitantes

En total, participaron 12 representantes de la Conmebol, entre los que se destacan el director de Competiciones, André Mattos, y el gerente de Proyectos Especiales y líder de las finales de Conmebol, Ícaro Nogueira.

Por parte de la Federación Colombiana de Fútbol asistieron el director de competiciones, Pedro Salcedo, y el coordinador legal, Oscar Ramos.

La visita también contó con la participación de representantes y directores de distintas áreas técnicas como comercial, seguridad, marketing, consultoría de infraestructura y monitoreo.

En su cuenta de X, el alcalde Alejandro Char destacó: “La Conmebol sigue de cerca la transformación del ‘SúperMetro’. Recibimos la visita del equipo de la Conmebol, que llegó a conocer los avances de este gran escenario que estamos construyendo para el deporte y para eventos de talla internacional. Cada detalle refleja nuestro compromiso de seguir llevando a nuestra ciudad a otro nivel”.

Además, el alcalde volvió a confirmar la fecha prevista para la final, destacando lo que simboliza el escenario: “Este no es solo un estadio, es el orgullo de toda una ciudad que se prepara para hacer historia. Gracias, Conmebol, por creer en Barranquilla para recibir la final de la Copa Sudamericana 2026 el próximo 21 de noviembre”.

El mandatario distrital afirmó: “Estamos trabajando día y noche en la remodelación y modernización del ‘SúperMetro’, que tendrá más capacidad para estar a la altura en competiciones de alto nivel como la final de Copa Sudamericana de Fútbol. La Conmebol puede estar segura de que el coloso de la Ciudadela estará listo y capacitado en infraestructura para ser sede de este evento continental”.

La agenda contempló dos momentos fundamentales; una reunión técnica en la que se presentaron los avances del proyecto, seguida de un recorrido por las obras en el estadio, permitiendo a los delegados verificar en terreno el desarrollo de las intervenciones.

Adicionalmente, la comitiva realizó visitas a escenarios complementarios como el estadio Romelio Martínez, considerado centro de entrenamiento, y otros puntos estratégicos de la ciudad como el Gran Malecón, reafirmando la articulación integral de la infraestructura deportiva y logística.

Así será el ‘SúperMetro’

Las obras de ampliación y remodelación del estadio Roberto Meléndez se ejecutan con una inversión de $172.969 millones (más de US$45 millones), que son financiadas con recursos locales y tiene un plazo de ejecución de 18 meses. Contará en adelante con más de 60.000 sillas y el aforo para conciertos aumentará a 75.000 personas.

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La ampliación y remodelación del estadio contempla la distribución de 2.698 puestos en Norte, 3.724 en Sur, 4.508 en Occidental, 4.850 en Oriental y 1.734 en graderías móviles, lo que garantizará mayor comodidad y capacidad para eventos deportivos y culturales.

Además, contará con 10 nuevas enfermerías, cada una con un área aproximada de 100 metros cuadrados, para atender emergencias médicas durante los eventos. Los baños también serán ampliados y modernizados con más de 288 sanitarios y 72 urinarios.

El diseño contempla la creación de nuevas cocinas satélite (A&B), zonas de bodegas y aseo, así como una sala de prensa tipo auditorio con acústica optimizada y aforo para 130 personas, ofreciendo mejores condiciones para la cobertura de medios locales e internacionales.

Otro de los atractivos, destacados por el alcalde Alejandro Char, es la construcción de museos y áreas arrendables destinados a exposiciones históricas, actividades culturales y comerciales.