A través de su cuenta de X, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, lanzó una grave denuncia de amenazas en contra de él y su familia.

“He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia”, detalló el mandatario de los barranquilleros.

En el mismo mensaje urgió “a todas las Fuerzas Armadas y a la justicia para que actúen con contundencia frente a estas amenazas y nos brinden las garantías necesarias para seguir trabajando por nuestra gente”.

“Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional”, concluyó.

He recibido información por parte de la Policía Nacional sobre un plan de bandas criminales para atentar contra mi vida y la de mi familia.



Colombia no puede retroceder. Hoy más que nunca, la seguridad nos preocupa profundamente y debe ser una prioridad nacional.



Hago un… — Alejandro Char (@AlejandroChar) April 20, 2026

Instantes después, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que con el mensaje escrito por el alcalde contactó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al director de la Policía, William Rincón y al director de la Policía de Protección y Servicios Especiales, “para también activar los organismos de inteligencia del Estado, verificar la información y tomar las medidas necesarias”.

“El Gobierno nacional rechaza cualquier amenaza contra cualquier ciudadano”, aseveró el ministro del Interior.

Aunque de momento no hay información ni mayores detalles de esta delicada denuncia que hace el alcalde Char, esta se conoció luego de que el mandatario local lanzara duras acusaciones contra la paz total del Gobierno Petro.

Como se sabe, hace algunos días, desde el barrio Bellarena, el alcalde manifestó: “Esto es lo que nos ha traído la paz total, todo el barrio extorsionado, a los únicos que cuidan es a los bandidos”.

Con esas palabras, el alcalde vinculó directamente la estrategia del Gobierno nacional con el clima de miedo que, según los vecinos, se vive en el sector.

Char describió un barrio donde las familias se protegen detrás de rejas y los comercios han tenido que cerrar por las amenazas. “Y la gente de bien tiene que gastarse la plata en rejas. Como si estuvieran en una cárcel”, dijo, aludiendo a la inversión en seguridad que han tenido que hacer los habitantes para protegerse.

Tras las críticas de Char contra la paz total, el presidente Gustavo Petro le respondió lanzando duras acusaciones en su contra.

“El señor Char miente, las bandas delincuenciales que se extienden en el Caribe son hijas del paramilitarismo y la desigualdad social en las ciudades”, comenzó diciendo.

En su mensaje, el primer mandatario politizó la situación de inseguridad por la que atraviesa Barrnaquilla: “Una parte de la política mafiosa en el Caribe colombiano usa las bandas para conseguir y comprar votos y para su propia corrupción”.

“Es en esos políticos codiciosos y corruptos que está la verdadera causa de la delincuencia que golpea al pueblo caribeño”, cuestionó Petro y aseveró que Char “se ha rodeado” de estos políticos “y ha entregado a Barranquilla a la violencia”.