La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el secretario de Tránsito de Codazzi, Cesar, José Carlo Torregoza Oñate, por presunta conducta omisiva a las peticiones reiteradas de la población.

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La Procuraduría Provincial de Valledupar investiga si el servidor público omitió entregar respuestas oportunas a casi siete derechos de petición, en lo que se pedía por los solicitantes acerca de la imposición de comparendos en el municipio; por lo que, al parecer, los ciudadanos acudieron al mecanismo de la acción de tutela y el pronunciamiento de un juez.

Debido a lo anterior, el Ministerio Público busca esclarecer la presunta vulneración al debido proceso para los peticionarios; y de esta manera, el organismo de control calificó provisionalmente la falta del investigado como grave, a título de culpa gravísima.

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