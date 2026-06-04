En los últimos días en Valledupar se ha registrado una emergencia sanitaria por el rebosamiento de un manjol de gran escala en la avenida Adalberto Ovalle, que conecta la entrada del municipio con barrios como Villa Dariana, El Edén, el sector de Mercabastos y otros cercanos. Los habitantes del sector han hecho llamados reiterativos a la empresa Emdupar para que la situación mejores, más aún cuando ya iniciaron las lluvias en esta capital.

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Los malos olores y el bote de agua constante y a gran escala ha llevado que la zona sea intransitable, como muchos otros sectores en barrios de la ciudad, donde la problemática es semejante, un ejemplo es la calle que divide al barrio Dangond y Los Caciques, en inmediaciones de la Cárcel Judicial, donde una alcantarilla rebosada está causando malestar en la comunidad.

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Emdupar/Cortesía

Ante toda esta situación, y en especial la del colector de aguas servidas en la avenida Adalberto Ovalle, Emdupar declaró la emergencia sanitaria ante la imposibilidad de solución con maquinaria y personal de la empresa, por lo cual se requirió hacer una contratación.

Informaron que en una reunión con el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, el agente especial de Emdupar, Eduardo Mesa Buitrago, manifestó que la situación tiene una complejidad superior a lo habitual, por lo cual se debió convocar a un constructor especializado en obras lineales y movimiento de tierras.

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Emdupar/Cortesía

La entidad indicó que contrató la ejecución de obras para la atención, mitigación y solución a la afectación de un colector de asbesto cemento de 30 pulgadas de diámetro, completamente desaparecido por uso durante más de 40 años.

La tubería se encuentra a una profundad entre cinco y siete metros, por lo cual personal de Gestión Técnica acudió con maquinaria pesada, sin embargo, se encontró una situación de socavación e inestabilidad del terreno con aumento de riesgo de colapso.

Aseguraron que esta situación ha ocasionado rebosamientos permanentes de aguas residuales, afectaciones a la movilidad vehicular en uno de los principales corredores viales de la ciudad así como riesgos sanitarios para la comunidad por lo cual se requirió la intervención inmediata para garantizar la continuidad del servicio de alcantarillado.

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Por su parte, el acalde Ernesto Orozco, manifestó que solicitó la atención de manera urgente y prioritaria los inconvenientes con el alcantarillado en distintos puntos de la ciudad, especialmente el rebosamiento en inmediaciones de Mercabastos, y se hará una intervención con un equipo especializado de máquinas.

“El Gobierno nacional tiene en sus manos a una empresa de los vallenatos, hace tres años tomó su posesión, pero no hemos sentido los avances, de esa manera estoy pidiendo que la devuelvan al Municipio o tomen una decisión de fondo para darle solución a los usuarios”, dijo el alcalde, al referirse que Emdupar está bajo la administración de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Ante estos los vocales de control del municipio consideraron que: “Exigir que devuelvan a Emdupar es asumir un desastre ajeno. Si el Municipio no tuvo capacidad de administrarla antes, menos hoy. Recibir esa “papa caliente” sin caja, sin recursos y con vigencias futuras comprometidas es condenar a Valledupar. ¡Pida soluciones, no el problema!”.

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“Alcalde, no sea el chivo expiatorio de esta intervención que fracasó. La empresa está tomada y sin avances. Usted debe declarar la emergencia sanitaria ya. El agente especial se irá en junio dejándonos nadando en aguas negras sin rendir cuentas”, puntualizaron los vocales de control.

De igual manera, Gustavo Cubillos, presidente de la Asocuma Cuatro, manifestó que las aguas residuales están afectando la salud de las personas que residen cerca al manjol rebosado.

“Queremos hacerle un llamado a Emdupar que agilicen los trabajos porque no podemos seguir que la comuna cuatro siga siendo una laguna de oxidación, el carro subsuniador no sirvió, necesitamos una solución definitiva, la afectación no es solo en Villa Dariana. La vía nacional ha presentado deterioro porque el agua rebosada es desde hace más de 20 días”, indicó Cubillos.

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Finalmente, añadió que debido a la falta de solución tienen planificado cerrar la vía nacional el fin de semana en busca de una respuesta definitiva.