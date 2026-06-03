La alegría de la Feria Nacional de la Ganadería ya se empezó a vivir en Montería. El gobernador Erasmo Zuleta Bechara grabó junto a cordobeses el video promocional que invita a propios y visitantes a disfrutar una de las fiestas más importantes del departamento.
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Amantes del baile y con la alegría que caracteriza a los cordobeses, un grupo de ciudadanos respondieron a la convocatoria y llegaron con entusiasmo para cantar, bailar y compartir con el mandatario, en una jornada cargada de música, tradición y orgullo cordobés.
Ciudadanos participaron masivamente en la grabación del videoclip oficial de la Feria Nacional de la Ganadería
“Queremos que todos vivan estas fiestas con alegría, en familia y con el orgullo de ser cordobeses. Esta es una feria para encontrarnos, disfrutar y mostrar lo mejor de nuestra tierra”, expresó el gobernador Erasmo Zuleta.
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La grabación hace parte de la estrategia de promoción previa al inicio de la feria, que este año busca resaltar la identidad cultural, la tradición ganadera, el talento local y el impacto positivo que esta celebración genera en el turismo, el comercio y la economía del departamento.
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