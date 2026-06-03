La alegría de la Feria Nacional de la Ganadería ya se empezó a vivir en Montería. El gobernador Erasmo Zuleta Bechara grabó junto a cordobeses el video promocional que invita a propios y visitantes a disfrutar una de las fiestas más importantes del departamento.

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Amantes del baile y con la alegría que caracteriza a los cordobeses, un grupo de ciudadanos respondieron a la convocatoria y llegaron con entusiasmo para cantar, bailar y compartir con el mandatario, en una jornada cargada de música, tradición y orgullo cordobés.

Cortesía Gobernación de Córdoba

“Queremos que todos vivan estas fiestas con alegría, en familia y con el orgullo de ser cordobeses. Esta es una feria para encontrarnos, disfrutar y mostrar lo mejor de nuestra tierra”, expresó el gobernador Erasmo Zuleta.

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Cortesía Gobernación de Córdoba

La grabación hace parte de la estrategia de promoción previa al inicio de la feria, que este año busca resaltar la identidad cultural, la tradición ganadera, el talento local y el impacto positivo que esta celebración genera en el turismo, el comercio y la economía del departamento.

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