Con la construcción y entrega del comedor escolar de la Institución Educativa Plaza Bonita en el corregimiento del mismo nombre, en el municipio de Planeta Rica, finaliza la era de la alimentación escolar con ración industrializada y se da paso a la comida preparada en sitio que se sirve caliente.

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“Este comedor escolar no solamente beneficia a nuestros estudiantes, profesores, sino también a las mujeres, nuestras manipuladoras del programa de alimentación escolar. Y algo muy importante, con esta nueva cocina se acaba la ración industrializada, se acaban los paquetes y compran comida a productores locales. Se fortalece la economía popular”, expresó el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, mientras recorría la obra antes de cortar la cinta este viernes 29 de mayo.

La entrega del comedor hace parte del proyecto departamental de mejoramiento y adecuación de infraestructura educativa que contempla la construcción y adecuación de comedores escolares en 10 instituciones educativas de diferentes municipios de Córdoba, con una inversión superior a los $4.135 millones.

Esta iniciativa ya está beneficiando a 8.958 estudiantes en todo el departamento, garantizando espacios dignos, seguros y adecuados para recibir los alimentos escolares, mejorando así las condiciones de permanencia y bienestar de la población estudiantil.

La nueva infraestructura permitirá que los estudiantes cuenten con un espacio adecuado para recibir diariamente su alimentación escolar, dejando atrás las condiciones precarias en las que anteriormente debían consumir sus alimentos.

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Leidy Pastrana, madre de familia de la institución educativa, agradeció al gobierno departamental por hacer realidad una obra esperada durante años por la comunidad educativa.

“Este comedor significa muchísimo para nosotros como padres. Nuestros hijos ahora tendrán un espacio digno, limpio y seguro para recibir sus alimentos. Ver esta obra terminada nos llena de alegría porque demuestra que sí están pensando en el bienestar de los estudiantes y en el futuro de nuestros niños”, manifestó la madre de familia.