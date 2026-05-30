El departamento del Guaviare atraviesa una compleja situación de orden público tras los intensos combates armados entre facciones disidentes de las FARC.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, los enfrentamientos, que iniciaron la noche del pasado lunes 25 de mayo, podrían haber cobrado la vida de menores de edad que integraban estas organizaciones ilegales.

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Aunque todavía no se dispone de un balance consolidado de víctimas mortales, el Gobierno Nacional ya adelanta las respectivas labores de verificación en el terreno, que sugieren al menos 50 disidentes muertos.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció la noche del 27 de mayo para alertar sobre la gravedad de los hechos ocurridos en el sector de Barranco Colorado, una zona rural ubicada a más de 100 kilómetros al oriente del casco urbano de San José del Guaviare.

A través de sus declaraciones oficiales, el jefe de la cartera confirmó el choque armado entre las estructuras que responden a los alias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’.

De igual manera, desde Cali, el mindefensa volvió a referirse a la situación de orden público en Guaviare, y señaló el pasado 29 de mayo que “las asonadas le abrieron espacio a los criminales”.

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El alto funcionario fue enfático en resaltar que los disturbios violentos registrados en el departamento del Guaviare no sólo debilitaron la capacidad del Estado para prevenir hechos violentos, sino que también crearon condiciones para fortalecer la presencia de los grupos criminales en los territorios.

“Los terroristas no representan ninguna institución del Estado, por el contrario, son una amenaza para el pueblo colombiano, y a las poblaciones que se encuentran en ese lugar los invitamos a que abracen a su Fuerza Pública y no interrumpan las operaciones como lo hicieron muchas veces en el Guaviare", añadió.

Sánchez indicó además que estas acciones habrían sido promovidas o instrumentalizadas por organizaciones criminales interesadas en reducir la presencia de la fuerza pública en determinadas zonas del departamento.

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“Pararon operaciones militares con asonadas, unas personas de allá del Guaviare -algunas instrumentalizadas por los grupos criminales- y al interrumpir la misión constitucional de la Fuerza Pública le abrieron espacio a estos criminales y muy seguramente algo tuvo que influir estas asonadas para que ocurriera esa tragedia, porque, de lo contrario, hubiéramos desarrollado operaciones con libertad de acción y hubiéramos neutralizado las amenazas y prevenir esta barbarie y este terror", agregó.