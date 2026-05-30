Ad portas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, el candidato Abelardo De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, se siente tranquilo y en paz por lo realizado en su campaña.

“Tengo sentimientos encontrados porque yo quisiera que no se acabara la campaña. La he pasado muy bien. Han sido más de 240 tarimas, 92 ciudades, 10 meses y medio de campaña frenética y ha sido lo mejor que me ha pasado después de mi esposa y mis hijos. Recibir el cariño de la gente, volver a recorrer mi país, muchos lugares a los cuales hacía años no iba, me llena el corazón y me mantiene tranquilo. Yo nunca he perdido el sueño ni he estado mortificado. Todo para mí es ganancia.

Eso es parte del argumento para los indecisos: yo no vengo de la rosca política, vengo de la empresa privada, soy emprendedor, no estoy patrocinado por grandes capitales, no le recibí un peso a nadie y además soy un hijo del Caribe.

La gente sabe que tengo el carácter, la determinación y, perdónenme el castizo, los cojones para hacer lo que Colombia necesita”, manifestó.

En diálogo con Erika Fontalvo, directora del a casa editorial EL HERALDO, el abogado, que tiene de fórmula vicepresidencial al economista José Manuel Restrepo, considera que su proyecto político no “es una candidatura” cualquiera, sino un “fenómeno popular” que ha dirigido el pueblo colombiano.

“Esto es un fenómeno político y el pueblo es el que lo dirige. La misma gente fue la que empezó con el tema del Tigre y nosotros lo adoptamos también”, explicó.

Renglón seguido, De la Espriella se defendió de los señalamientos de algunos sectores políticos que han criticado que la mayoría de su vida ha vivido por fuera de Colombia.

“¿He dejado de ser colombiano por eso? Es que lo fácil es que los políticos de siempre se queden el país, lo jodido es que yo viviendo una tranquila por fuera regrese a dar la pelea y arriesgue mi vida, la de mi familia y mi patrimonio. Eso es lo realmente meritorio. Yo no regresé a Colombia porque decidió es que lo más importante que tengo que hacer es defenderlo en sus horas más oscuras”, aseguró.

Críticas a Petro

“El mayor error de Petro fue engañar al pueblo colombiano. Engañaron a un pueblo que confió en un proyecto de cambio que resultó siendo una farsa llena de corruptos, bandidos, filibusteros y piratas que desangraron las arcas públicas.

Se descojonó la seguridad como nunca porque empoderaron a los bandidos y castraron a la fuerza pública. Acabaron con el sistema de salud de manera deliberada y crearon una crisis sanitaria y humanitaria”.

Petro y Cepeda están desesperados, ¿sabes por qué? Se acordaron de la región Caribe. ¿Pero sabes por qué están desesperados? Petro que prometió que esta iba a ser la potencia mundial de la vida y le dio la espalda al Caribe y lo dejó tirado y revolcado y ahora viene a tratar de incendiarlo con sus discursos ventejulieros y mentirosos y a tratar de raspar la olla para conseguir unos votos y resulta que el Caribe ya se decidió por el tigre, porque el tigre sí es un costeño de verdad.

Sobre los indecisos

“Ustedes toda la vida han buscado algo distinto a la política tradicional, alguien que no esté financiado por grandes grupos económicos y que además sea de esta región para que le duela el Caribe. Aquí estoy yo. No soy el candidato perfecto porque perfecto solamente es Dios, pero soy lo que requiere Colombia en este momento de horas tan aciagas.

La gente tiene que dejar de preocuparse y ocuparse en ponerle la raya al tigre en primera vuelta para salir de esto de una”.

¿Candidato de ultraderecha?

“Yo no soy de ultraderecha porque una persona de ultraderecha no es demócrata. Yo soy un hombre que más que ideologías defiende principios y valores fundacionales.

Si tengo algo extremo es la coherencia. Yo defiendo la familia como núcleo fundamental de la sociedad, la lucha decidida contra el crimen organizado, mano de hierro para los bandidos y protección para los ciudadanos de bien.

Defiendo oportunidades de educación y trabajo para los jóvenes, la lucha frontal contra la corrupción y la necesidad de derrotar la pobreza, la desigualdad y el hambre. ¿Qué tiene eso de extremo? Mi marco es la Constitución y la ley. Nunca me voy a salir de ahí. Soy un hombre de leyes”.

Un candidato antipolítico

Sobre este interrogante, De la Espriella aseguró que está alejado de la política tradicional porque “los de siempre llevaron al país a este punto. Petro es la cereza del pastel, pero el desastre viene de muchos gobiernos”.

“Se necesita un outsider, alguien independiente económica y políticamente, que no tenga mañas.

Yo llego sin compromisos. ¿O usted cree que los politiqueros que apoyan otras campañas lo hacen gratis? Están negociando puestos y contratos. Mi único compromiso es con el pueblo colombiano”.

Tiempos de polarización

“¿Polarizar más que Petro estos cuatro años? ¿Acaso yo voy a atacar las instituciones? ¿Acaso voy a perseguir a quienes no voten por mí? No.

Yo voy a traer a esa gente resolviéndole los problemas. Aquí hay una deuda social enorme y eso no se resuelve con discursos sino con resultados.

¿Qué le importa a la señora de La Chinita si el gobierno es de izquierda o derecha? Lo que quiere es que no la extorsionen y que pueda trabajar tranquila”.

Bolillo y cana

“Todo el que delinca va a llevar bolillo y cana. ¿O qué quieren, que les hagamos fiesta?

Los voy a mandar a megacárceles donde no entre ni la señal de la Santa Cruz para que no sigan delinquiendo desde allá.

El que esté dentro de la ley tendrá garantías. El que esté por fuera va a sentir lo duro que muerde el tigre”.

Paz Total

“¿Qué paz total? Ninguna posibilidad. Tienen 48 horas para entregarse cuando llegue a la Presidencia. Si no, los acabo.

No vine a arrodillarme ante la criminalidad, vine a someterla”.

Relación con Paloma Valencia

“Yo la respeto. Me parece una mujer correcta y valiente. Ella ahorita dice que soy de todo y me compara con Iván Cepeda, pero creo que eso es producto de la desesperación.

Su campaña se desinfló por completo porque recibió a todos los politiqueros y a todos los partidos. Ahí se equivocó y el pueblo se lo está cobrando.

Yo nunca he emitido un juicio contra ella. Los únicos enemigos son Cepeda y Gustavo Petro".

Frialdad con Uribe

“La relación está un poquito fría por todo lo que ha pasado. Yo le tengo admiración y cariño al presidente Uribe y siempre lo voy a honrar.

Pero el que representa al Uribe del 2002 remasterizado soy yo, no Paloma. La gente lo entendió”.

Elección de este domingo

“No soy el candidato perfecto, pero sí soy el resultado de lo que muchos colombianos llevan años pidiendo.

Alguien que no tenga que ver con los partidos, que no esté financiado por grupos económicos, que tenga carácter y determinación y que quiera cambiar la política para siempre. No se trata de mí ni de Cepeda. Se trata de democracia versus totalitarismo. Se trata de libertad versus estatismo.

Entonces pónganle la raya al tigre”.