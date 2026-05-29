El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, a pocos días de las elecciones presidenciales, sigue con la segunda fase de la estrategia “Paz Electoral”, enfocada en prevenir la indebida participación en política de los servidores públicos durante el proceso electoral presidencial.

En diferentes escenarios, el jefe del Ministerio Público destacó el alcance de la primera etapa de la iniciativa y aseguró que logró una amplia participación en todo el país.

“La Paz Electoral en su primera versión fue un éxito rotundo, salió adelante; la expectativa que había se colmó con creces, hubo participación de todos los sectores. Quiero agradecer especialmente a todos los que nos ayudaron a llevar este mensaje a lo más recóndito del territorio nacional. Colombia entera está agradecida con la Paz Electoral”, afirmó.

En esta nueva etapa, la Procuraduría presentó “La línea que no se cruza”, mensaje pedagógico central con el que se busca orientar a funcionarios públicos sobre los límites establecidos por la ley frente a la participación política.

Según explicó el Procurador, existen seis conductas que no están permitidas para los servidores públicos durante el proceso electoral:

Financiar o promover campañas políticas desde el cargo que ocupan.

Presionar o favorecer subalternos para apoyar candidatos.

Usar recursos públicos en reuniones o actividades políticas.

Difundir propaganda electoral.

Inclinar o autorizar el uso del aparato del Estado a favor o en contra de una causa o partido.

Usar información reservada de la entidad con fines políticos.

Eljach Pacheco también aclaró que existen actuaciones no prohibidas para los servidores públicos para los servidores públicos, entre ellas difundir información general, opinar o intervenir en debates de interés colectivo ajenos a la contienda electoral o partidista, ejercer el derecho al voto, salvo en el caso de miembros de la Fuerza Pública, e inscribirse como miembros de partidos políticos.

El Procurador hizo además un llamado a los procuradores regionales y provinciales para apoyar la difusión de esta guía pedagógica en todo el territorio nacional.

“Nosotros somos el faro, la magistratura moral de la Nación, y para eso tenemos que convocarnos y convertir esto en realidad. Sé de su compromiso, pero ayúdenme a que este mensaje llegue a todos los colombianos, a todos los servidores públicos. Con esto estamos cumpliendo nuestro mandato y garantizaremos el buen suceso de las elecciones presidenciales”, expresó.

Finalmente, insistió en la importancia de fortalecer la pedagogía para proteger la transparencia electoral y la institucionalidad democrática.

“Entre más pedagogía hagamos y contribuyamos con nuestro trabajo a que no se cruce la línea roja mucho mejor. Ojalá podamos acostarnos sabiendo que hicimos algo por la democracia y evidenciar que con nuestra actividad todos estamos comprometidos y terminemos con la tranquilidad de que los cuatro años que vengan tendremos mejores instituciones de las que hemos construido en tantos años”, señaló.

La Procuraduría también recordó que cualquier ciudadano puede reportar posibles casos de indebida participación en política a través de distintos canales habilitados por la entidad: