La audiencia en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, en la cual se iba a estudiar la solicitud de arresto, por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, no se llevó a cabo este jueves 28 de mayo.

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De acuerdo con Alejandro Carranza, abogado defensor de Petro Burgos, la fiscal encargada del caso, Lucy Laborde, no asistió y por eso no se pudo desarrollar la audiencia.

“La fiscal no se presentó a la audiencia y por esa razón no se llevó a cabo. No asistió porque la recusé tras actuaciones que son de público conocimiento, en las que expuso el rostro sin ningún filtro del hijo menor de Nicolás y Laura Ojeda durante la parte inicial de la diligencia. Tan pronto Nicolás le hizo el reclamo, ella presentó un informe donde ya difuminaba el rostro del menor, pero seguía siendo visible toda su fisonomía. Además, mostró el lugar donde el niño estaba de vacaciones, a pesar de que a la Fiscalía se le había entregado un informe reservado en el que se explicaba que el menor había recibido amenazas de muerte por redes sociales y que, por seguridad, se pedía no revelar su ubicación”, dijo Carranza, citado por La FM.

Hay que recordar que esta recusación se originó al considerar que se vulneraron de forma grave los derechos fundamentales a la intimidad y seguridad del hijo menor de edad de la pareja.

Es importante precisar que la fiscal Laborde solicitó la medida de arresto en contra de Petro Burgos por su inasistencia presencial en las audiencias preparatorias del juicio que se adelantaba en Barranquilla.

“Nicolás Petro está en libertad y no está obligado a comparecer físicamente a las audiencias; él puede acudir de forma virtual. Esto se hace, sobre todo, por motivos de seguridad. Cabe recordar que esa misma fiscal tenía asignado un escolta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que fue capturado por presuntos vínculos con el Clan del Golfo, y ese sujeto siempre estaba ubicado detrás de nosotros durante el desarrollo de las audiencias”, explicó Carranza sobre el tema.

Carranza también indicó que, de manera paralela a la recusación, se radicó una denuncia penal en contra de la fiscal por las presuntas irregularidades cometidas dentro del trámite procesal.

Ahora la decisión sobre la medida de arresto solicitada por la Fiscalía en contra de Petro Burgos se realizará el próximo martes.