Tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien calificó el envío de funcionarios a las delegaciones diplomáticas como una forma de “castigo”, la embajadora de Colombia ante el Reino Unido, Laura Sarabia, salió al paso para responderle directamente y dejar fija su postura al respecto.

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En diálogo con la emisora ‘La FM’, Sarabia descartó sentirse sancionada y defendió la relevancia y el prestigio de su actual rol en Londres, cargo que asumió oficialmente el pasado 29 de septiembre de 2025 luego de haber presentado su renuncia como canciller meses atrás.

Durante la entrevista radial, la funcionaria fue enfática al separar la visión personal del jefe de Estado de su propia experiencia en el servicio exterior. “El presidente dijo que para él, Gustavo Petro, era un castigo, una embajada. Lo que yo puedo decir es lo que he dicho como canciller, y hoy lo digo como embajadora, es que la carrera diplomática del servicio diplomático es un trabajo de mucho honor y poder representar a Colombia aquí en Londres, como le pasa yo creo que a todos los embajadores, ha sido un honor para mí”, puntualizó Sarabia.

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Pese a las diferencias de criterio sobre la actividad en las sedes diplomáticas, Sarabia admitió coincidir con el mandatario en que el distanciamiento geográfico ofrece ventajas frente a la agitada agenda política nacional, señalando que estar lejos de Colombia le permite apartarse del poder y de “las conspiraciones”, una situación que la lleva a considerar este traslado como la mejor decisión que ha tomado.

“Así que para mí no ha sido un castigo, pero sé que el presidente opina que una embajada es un castigo, incluso me ha dicho que puede ser un trabajo muy aburridor, para mí no lo ha sido”, añadió.

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La diplomática también recalcó que su oficina mantiene una agenda activa y descartó cualquier tipo de inactividad, proyectando su continuidad en el Reino Unido en función de los compromisos bilaterales del país.

“La semana pasada tuvimos aquí una delegación de gobernadores y de representantes que estuvieron aquí trabajando en pro de la cooperación de Reino Unido y Colombia y lo que tenemos es muchísimo trabajo y estaremos aquí pues hasta que se determine por parte de las instituciones el tiempo que sea necesario”, enfatizó.

Petro respalda la legalidad de las actuaciones de la embajadora ante las críticas de la oposición

La reacción de Sarabia se dio luego de una reciente entrevista del presidente con ‘Caracol Radio’, en la que el primer mandatario ventiló sus reservas frente a las responsabilidades diplomáticas, confesando abiertamente su postura.

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“Si a mí me mandan a una embajada siento que me castigaron”, manifestó el jefe de Estado.

Más allá de sus apreciaciones personales sobre el servicio exterior, Petro aprovechó ese espacio para respaldar públicamente a la funcionaria frente a las críticas recibidas por presuntas recomendaciones a personas de su entorno para cargos públicos.

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El mandatario se refirió puntualmente al vínculo con Daniela Andrade —quien enfrentó cuestionamientos por presuntas irregularidades tras ser propuesta para una notaría— y aclaró que sugerir nombres no constituye una ilegalidad en este momento.

“Contra Laura Sarabia no hay nada que hoy podamos decir que es un delito”, manifestó el presidente, quien además comparó la severidad de los ataques hacia la embajadora con una persecución agresiva al afirmar que “descuartizan a mujeres jóvenes”.

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Al hacer un balance de sus cuatro años de Gobierno, Petro reconoció haber cometido errores al depositar su confianza en colaboradores cercanos, recordando que no conocía a Sarabia antes de la campaña presidencial de 2022. El jefe de Estado concluyó explicando que el ejercicio del poder genera un “deterioro” natural en las personas, argumento con el cual justificó las constantes rotaciones que realiza dentro de su gabinete ministerial y equipo de confianza.