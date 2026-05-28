Una preocupante ola de atentados terroristas se ha tomado varias regiones del país en los últimos días. La escalada violenta, que las autoridades atribuyen de forma directa al Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha dejado decenas de uniformados heridos, líderes sociales muertos, daños estructurales y una fuerte crisis humanitaria debido a la persistencia de sus ataques tanto contra las Fuerzas Militares como contra la población civil.

El hecho violento más reciente que se había registrado al cierre de esta edición fue el ataque de la madrugada del miércoles 27 de mayo contra el Batallón de Infantería Mecanizado N° 6 Cartagena, ubicado en Riohacha, La Guajira. Ese ataque con artefactos explosivos afectó a 12 soldados que debieron ser trasladados de urgencia a centros asistenciales de la capital guajira.

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De acuerdo con las informaciones de las autoridades, los explosivos fueron lanzados directamente hacia el complejo militar, impactando sectores críticos como el área de dormitorios de los uniformados.

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La detonación, cuyo estruendo generó alarma en múltiples sectores de Riohacha, causó graves daños materiales en la infraestructura de la base y en viviendas aledañas.

Ante la emergencia, las autoridades mantuvieron cerrada la Troncal del Caribe para asegurar la zona y avanzar en las investigaciones.

El Ejército Nacional rechazó oficialmente la acción. “El Ejército rechaza categóricamente el acto terrorista registrado en inmediaciones del Batallón de Infantería Mecanizado N° 6 Cartagena, en Riohacha, La Guajira, hecho que preliminarmente dejó afectados a 12 de nuestros soldados y puso en riesgo la integridad de la población civil”, precisó la institución.

Además, señaló directamente a los miembros del ELN como los presuntos responsables de planificar y ejecutar este atentado, lo que fue ratificado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. “El ataque terrorista fue generado por el grupo criminal del ELN que durante su historia, si usted revisa, lo único que ha hecho es asesinar a colombianos, secuestrar a colombianos, extorsionar a campesinos” dijo el funcionario.

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Recompensa

A su vez anunció una recompensa por información que permita la captura de los integrantes del ELN que perpetraron el atentado contra el Batallón. “El terrorismo se combate con prevención y la clave de ello es la información. Hasta 200 millones de pesos por información que permita evitar efectivamente cualquier atentado terrorista y capturar a los responsables. Llame al 157”, informó el ministro.

Hallaron camioneta

De otra parte, tras varias horas de labores de rastreo y verificaciones en los alrededores del Batallón, blanco del atentado, fue hallado el vehículo utilizado para perpetrar la acción criminal. Una camioneta 350, en la que fueron hallados ocho artefactos explosivos de los 12 que pretendían estallar contra el cantón militar desde esta plataforma móvil.

Sobre esto, el gobernador del departamento, Jairo Aguilar Deluque, expresó que “si esos 12 artefactos hubiesen detonado en su totalidad aquí estuviéramos viviendo una verdadera tragedia. Gracias a Dios no fue así. Hoy (ayer) nuestros muchachos ya se encuentran bien recuperados, no tenemos heridas de gravedad. Fue la mano divina que intervino para que esta afectación no fuera de unas causas sin precedentes, porque hubiese sido una tragedia total”.

Este atentado ha sido rechazado por la sociedad. Una de esas voces es la del procurador Gregorio Eljach, quien lo rechazó y aseguró que actos violentos como estos ponen “en riesgo a la población civil”.

Dos policías resultan heridos en Florencia, Caquetá

Momentos de pánico y mucha tensión se vivieron en la avenida Circunvalar, de Florencia, Caquetá, por cuenta de un atentado terrorista en contra de una patrulla motorizada de la Policía Nacional que adelantaba patrullajes en la zona.

Los dos uniformados que iban en la moto resultaron lesionados con la explosión que se produjo justo en el momento en el que ellos transitaban cerca a un supermercado.

Para las autoridades, el explosivo que estalló era de fabricación arresanal y baja intensidad, por lo que las lesiones que sufrieron los dos policías no revistieron mayor gravedad, pero permanecen internados en la Clínica Medilaser.

El coronel César Pinzón, comandante de la Policía en Caquetá, dijo que el ataque a sus hombres muy probablemente estaba relacionado con las más recientes acciones operativas en contra de las estructuras delincuenciales que hacen presencia en Florencia.

Marlon Monsalve, alcalde del municipio, lamentó los hechos en los que los dos uniformados resultaron afectados, uno más que otro, en especial en los oídos. “Esta es una situación de alerta en todo el país, pero como ciudadanía debemos estar atentos a suministrar información sobre cualquier hecho que conozca”.