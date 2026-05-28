Estamos a tres días de ejercer nuestro deber -que al mismo tiempo es un derecho- de contribuir con el voto para salvar nuestra democracia, después de que el fin de semana pasado Barranquilla estuvo engalanada por multitudinarios y entusiastas eventos realizados como cierres de las principales campañas políticas que compiten por la elección del próximo presidente -y su vicepresidente- de la República.

Sin desconocer el magnífico cierre que hizo el viernes en la noche la candidata Paloma Valencia en la Plaza de la Paz, acompañada de su candidato a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, y otros lideres políticos que la apoyan, deseo resaltar el apoteósico evento del candidato Abelardo De la Espriella y su candidato a la vicepresidencia, José Manuel Restrepo, realizado en la explanada del Pabellón de Cristal del gran Malecón, con una asistencia récord de más de 50 mil personas.

Era inenarrable el fervor y el entusiasmo expresado en los rostros y el andar de esa grande y diversa multitud, conformada por mujeres y hombres -y no binarios- jóvenes y adultos, de varios colores de piel, niveles culturales y estratos, buscando alegremente ingresar al escenario para unirse a la gran fiesta en desarrollo.

Llegaron al emblemático lugar voluntariamente y con sus propios recursos. No hubo allí, ni en sus alrededores, buses o taxis financiados por la campaña. Tampoco hubo tamales u otro tipo de comida, o bonificaciones para estimular su masiva asistencia. Todo lo contrario de lo ocurrido al día siguiente -en el evento del candidato Iván Cepeda y su candidata a la vicepresidente Aida Quilcué-, donde si hubo muchos buses -muy visibles-, además de comida y bebidas para los asistentes.

Ese también fue un evento muy concurrido; el mismo presidente Petro, en una indebida participación en política, a favor del candidato Cepeda, lo visibilizó en la red social X. El anuncio de una investigación por parte de la Cámara de Representantes parece un chiste.

El contagioso fervor colectivo que despierta el candidato Abelardo, quien ha sabido conectarse emocionalmente con el pueblo en general, se ha reflejado en el crecimiento disruptivo en la intención de voto de los colombianos que ha tenido en las últimas semanas. Las recientes multitudinarias manifestaciones así lo confirman.

Con ese contexto favorable, por el bienestar de los colombianos, este 31 de mayo todos debemos salir a votar por Abelardo De la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo. Se puede ganar en primera vuelta, claro que sí.

X @AELopezP