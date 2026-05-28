La ex alcaldesa de Bogotá y excongresista Claudia López es una de las cartas más importantes del centro político en las elecciones presidenciales, que en esta coyuntura se ve palidecido según las encuestas por la predominancia en la intención de voto para la derecha y la izquierda. López, bogotana con trayectoria en la academia, el activismo, el periodismo y el servicio público, es profesional en finanzas, gobierno y relaciones internacionales, tiene maestría en administración pública y política urbana, fue becaria de Yale, doctora en ciencia política y desde 2024 es becaria en Harvard.

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¿Candidata, cómo va la campaña?

Con mucho entusiasmo, he recorrido todo el país con las propuestas, los debates, nos ha ido muy bien en la calle, dándola toda hasta el último minuto, invitando a la gente a que vote por este centro progresista de reformas sociales, pero también de trabajo con libertad y seguridad.

¿Cree que las encuestas han sido justas con el centro?

Ninguna encuesta le pegó a que yo iba a sacar 620 mil votos en marzo y los saqué, entonces en materia de votos yo esperaría a las urnas, que es lo único que importa.

¿El centro que usted representa está más cerca ahora mismo de la izquierda o de la derecha?

Somos una opción de centroizquierda no petrista, lo digo con toda claridad. Nosotros no estamos con Cepeda, tampoco con Paloma y mucho menos con Abelardo. Represento una centroizquierda que defiende las reformas sociales, pero que también va a tener una seguridad legítima y no ese caos de la paz total, y que apoya los pequeños y medianos empresarios para que la gente no dependa de los subsidios, del clientelismo y de la politiquería.

¿Cuál es el discurso del centro, porque pareciera que el votante distingue claramente el de la derecha y el de la izquierda, pero cuál es la bandera del centro que debería emocionar a los ciudadanos en las urnas?

Nosotros somos los que sabemos gobernar, la izquierda no; somos los que sabemos gobernar sin corrupción, ni la izquierda ni la derecha lo han logrado; somos los que concretamos innovaciones sociales que nadie más había hecho: yo creé el sistema de cuidado para las mujeres siendo alcaldesa, nadie más ha hecho eso en Colombia; creé aquel programa de becas para jóvenes más exitoso de toda América Latina, que es Jóvenes a la U; defendemos claramente el medio ambiente, pero también creemos que el Caribe debe tener todos los recursos de energía y tarifas más bajas, no parar la exploración de gas e importarlo cuando se tiene que pagar más en la tarifa; creemos que hay que recuperar la seguridad y creemos en los pequeños y medianos empresarios, que son los que de verdad generan empleo en Colombia, y hay que apoyarlos para que la ex torsión no se los coma, para que los altos costos no se los coman, para que puedan pagarles bien a sus trabajadores y un buen sala rio mínimo, pero también salir adelante.

¿Usted ha sido líder política en el centro del país e hizo un trabajo de denuncias de mafias en el Caribe, pero ahora cómo incorpora a la región en su programa de gobierno?

Soy la única candidata que planea quitarle poder a la presidencia y devolvérselo a las regiones, tengo una propuesta muy clara de desarrollo regional sin corrupción, en el Caribe promovemos la educación de los jóvenes con beca para poder desarrollar la industria de la transición energética, el turismo, la logística, que los ciudadanos voten directamente en qué se gasta la inversión en sus regiones, que eso no lo siga intermediando el clientelismo corrupto de congresistas y contratistas, que invirtamos las regalías del Caribe en infraestructura eléctrica para que no le sigan cobrando eso a la gente en la tarifa, le bajaría automáticamente la tarifa en 30 %, porque le están cobrando a la gente toda la infraestructura vieja que dejó Electricaribe, y eso es abusivo con la gente.