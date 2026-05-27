A través de un comunicado, la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella exigió este miércoles 27 de mayo “respuestas claras y contundentes” por parte de las autoridades sobre la investigación del asesinato de Roger Devia y Fabián Cardona, coordinadores del movimiento Defensores de la Patria en el departamento del Meta, perpetrado el pasado 15 de mayo en el municipio de Cubarral.

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X @soyjaimeandres Rogers Mauricio Devia Escobar.

“Tras el consejo de seguridad realizado el 26 de mayo, el país sigue sin conocer una explicación suficiente sobre los móviles de estos crímenes, los responsables detrás de ellos y las medidas concretas que serán adoptadas para proteger a quienes participan legítimamente en esta campaña presidencial”, aseveró el movimiento político.

Advirtió que la campaña de ‘el Tigre’ no aceptará “interpretaciones apresuradas ni versiones convenientes destinadas a restarle gravedad a lo ocurrido”, destacando que Roger Devia y Fabián Cardona eran líderes “comprometidos con una causa democrática y ciudadanos que recorrían el territorio promoviendo una propuesta política”.

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“Tampoco permitiremos que se manche su memoria. Rechazamos cualquier intento de desacreditar su nombre o de construir narrativas que desvíen la atención de lo verdaderamente importante: dos integrantes de una campaña presidencial fueron asesinados en plena recta final electoral y el país merece conocer toda la verdad”, agregó.

En ese sentido, exigió a las autoridades que la investigación contemple el contexto en el que ocurrió el crimen y determine si existe relación entre estos hechos y la actividad política que desarrollaban las víctimas.

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“Estos hechos no pueden analizarse de manera aislada. Durante los últimos meses, miembros de nuestra organización han denunciado amenazas, intimidaciones, presiones para retirar publicidad política, restricciones al activismo y acciones destinadas a generar miedo entre quienes respaldan este proyecto. Más de una decena de integrantes de la campaña han reportado situaciones de riesgo que han sido puestas en conocimiento de las autoridades”, se lee.

Por eso la campaña pidió al Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y a las autoridades electorales “actuar con la máxima diligencia, transparencia y responsabilidad”.

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“El país tiene derecho a saber quiénes asesinaron a Roger Devia y Fabián Cardona, cuáles fueron los móviles de estos crímenes, qué estructuras están detrás de ellos y qué garantías reales existirán para proteger a los demás integrantes de esta campaña y a todos los ciudadanos que participan en el proceso democrático”, enfatizó Defensores de la Patria.

Reiteró que no permitirá que los asesinatos sean minimizados, olvidados “o utilizados para manchar el nombre de quienes hoy consideramos héroes de esta causa patriótica”.

“Hoy más que nunca exigimos garantías para hacer campaña, garantías para votar y garantías para defender la Patria sin miedo”, concluye el comunicado.