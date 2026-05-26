A partir del 27 de mayo, delegados del Instituto Republicano Internacional (IRI) arribarán al país para participar como veedores internacionales de las elecciones presidenciales pactadas para el próximo domingo.

El instituto, “dedicada a promover la democracia y la libertad en todo el mundo”, hará presencia en Colombia hasta el lunes 1 de junio, un día después de los comicios, después de haberse desplegado por siete regiones del país y reunido con distintos actores de la política electoral.

El presidente del IRI, Daniel Twining, se unirá a los analistas y observadores electorales de largo plazo de la organización y se reunirá con el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría Nacional, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil de todo el espectro político colombiano, según dijeron.

“Los colombianos llegan a esta importante jornada electoral con grandes expectativas sobre el futuro del país”, afirmó Twining. “Las autoridades electorales han trabajado arduamente para prepararse en un entorno difícil, pero la violencia electoral, el uso indebido de recursos estatales, las falsas narrativas de fraude y la cobertura mediática desequilibrada siguen siendo preocupaciones serias”.

Así las cosas, la misión presentará sus conclusiones y recomendaciones iniciales el 1 de junio basados en la evaluación preelectoral realizada por en marzo, la cual evaluó las condiciones para unas elecciones creíbles antes de la votación del 31 de mayo.

“Su informe final, que ofrecerá una evaluación imparcial de la calidad y el desarrollo de los procesos electorales, incluidas conclusiones temáticas y recomendaciones del período preelectoral y de la administración de la jornada electoral, será publicado en las semanas posteriores a las elecciones”, anticiparon.

Manifestaron que llevarán a cabo sus actividades de conformidad con la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones y el Código de Conducta adoptados por las Naciones Unidas en 2005, y basará sus conclusiones y recomendaciones en las leyes colombianas y las normas internacionales. “Todas las actividades se llevarán a cabo sobre una base estrictamente no partidista y sin interferir en el proceso electoral”.