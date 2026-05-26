El candidato presidencial Iván Cepeda vuelve a estar en la palestra pública luego de su último y muy controvertido evento proselitista en la ciudad de Sincelejo y paralelo Aida Quilqué, su fórmula vicepresidencial, hizo lo propio pero en Yopal, Casanare, esto pese a que la ley estipula que en la última semana de las elecciones están prohibidos este tipo de actos.

El mitin se llevó a cabo el pasado lunes en el polideportivo de la ADES de la capital sucreña que contó con la asistencia de cientos de simpatizantes que colmaron el escenario deportivo, como dejan ver las imágenes compartidas por la campaña del candidato del Pacto Histórico. Entre tanto, la lideresa indígena también llenaba una plaza en la capital del Casanare.

De acuerdo con el Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026, expedido por el Ministerio del Interior, desde el lunes 25 de mayo y hasta 1 de junio, solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados, de ahí que muchos hayan salido a cuestionar a la campaña del izquierdista.

Demar Córdoba, director del centro de pensamiento Escuela Libertad, calificó el accionar de los candidatos como “el colmo del desespero”. “Iván Cepeda también hizo evento público este lunes 25 en un coliseo de Sincelejo (Sucre) (…) ¿Cuánto abuso del Pacto Histórico? Hoy en plaza pública, Aida Quilcué, en Yopal - Casanare violando el decreto 0188 de 2026 (…) ¿Por ser Indígena no le aplican la Ley 996 de 2005 en el artículo 3 y 24 donde se habla de las actividades en el final de la campaña, además, en la Ley 1475 de 2011 en el artículo 35 sobre propaganda electoral?”, cuestionó.

A su turno, su principal oponente, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De la Espriella, manifestó que lo hecho por Cepeda es “evidentemente ilegal”. No titubeó en llamarlos “tramposos y mañosos” a los que les gusta pasarse las reglas “por la faja”. “No podemos esperar del candidato del continuismo que deje de actuar como actúa el presidente Gustavo Petro”

“Participan en política a todas luces, incumplen las normas electorales, se pasan los topes ilegalmente, y aquí nos quedaríamos si seguimos con la lista. Esa es la visión de país que estamos combatiendo: la de la trampa, la ilegalidad, la que es solapada y cree a la gente estúpida. El riesgo por perder nuestra democracia es real”, agregó el exministro de Hacienda.

El exconcejal de Cali, Juan Martín Bravo, fue más allá y denunció a Cepeda ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) por su presunta violación de las normas electorales y propaganda política en periodo de restricción. “No vamos a permitir que el Pacto Histórico crea que puede saltarse las reglas democráticas y electorales del país. ¡En Colombia la ley se respeta!”

Entre tanto, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal cuestionó a Aida Quilcué por su evento en Yopal asegurando si “¿para ella no funcionan la Constitución, la Ley, el decreto?”. En esa misma línea se pronunció su mentor político, Álvaro Uribe Vélez: “Para Cepeda, como todos en la Farc, la ley es él”.

Ante esta polémica, la campaña del aspirante del Pacto Histórico sostuvo que se trató de un evento completamente privado en esta zona del país. Sin embargo, en las imágenes se ve que fue un acto público en el coliseo, un espacio abierto, donde asistieron unas 3 mil personas.