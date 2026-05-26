En el día del nacimiento de Diomedes Díaz, su exmánager y amigo Joaco Guillén compartió, como es costumbre, varias combinaciones numéricas que muchos seguidores del artista consideran de buena suerte para jugar en loterías y sorteos este martes 26 de mayo.

Con Solemne Eucaristía, el Seminario Regional de la Costa Atlántica JUAN XXIII celebra 60 años formando sacerdotes

Proponen adelantar la celebración del Día del Padre por eventual segunda vuelta de las elecciones

Barranquilla abrazó el legado de Totó en una noche de cantos y memoria

Los números revelados por Guillén a través de su cuenta de Instagram fueron: 6913, 2669, 6911, 2269, 6957, 1269, 2013, 1957 y 1612. Son cifras inspiradas en fechas y momentos importantes relacionados con la vida del llamado ‘El Cacique de La Junta’.

El cantante vallenato, nacido el 26 de mayo de 1957, dejó una huella imborrable en la música colombiana con éxitos como La suerte está echada y Tú eres la reina. Además, sus seguidores suelen utilizar fechas relacionadas con su nacimiento, fallecimiento y hasta el número de su tumba para elegir combinaciones en juegos de azar.

Instagram joacoguillen Números de la suerte de Joaco Guillén el día del nacimiento de Diomedes Díaz

Números de la suerte de Diomedes Díaz para jugar este 26 de mayo

Entre los números más populares que las personas combinan también aparecen el 1108, correspondiente al número de la tumba donde descansan sus restos; y el 2657, una mezcla entre el día y el año en que nació el artista vallenato.

Cortesía de Wilson 'son' Martínez Entre los números más populares que las personas combinan también aparecen el 1108, correspondiente al número de la tumba donde descansan sus restos.

Cada año, cientos de fanáticos recuerdan a Diomedes Díaz no solo a través de su música, sino también con rituales y creencias relacionadas con la suerte y las loterías.

Asimismo, sus hijos siempre visitan su tumba un día como hoy. Así como también los fans que nunca lo olvidan.

El compositor y cantante de vallenato Diomedes Díaz Maestre y el acordeonero Iván Zuleta durante una presentación.

Homenaje a Diomedes Díaz en el Cementerio Jardines de Ecce Homo

Además, Guillén a través de sus redes sociales también hizo una invitación a todos los seguidores que quieran rendirle un homenaje a El Cacique.

La cita es este martes 26 de mayo de 2026 a las 8 de la mañana en donde reposan sus restos en el Cementerio Jardines de Ecce Homo.