Los gatos no siempre eligen el mismo lugar para descansar, pues se acuestan en camas, sillones, mantas, ventanas o cajas.

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Lo más curioso es que todas estas partes suelen convertirse en sus espacios favoritos; sin embargo, especialistas recomiendan acostumbrarlos desde pequeños a tener una cama propia para mejorar sus hábitos y bienestar.

Expertos en comportamiento felino aseguran que los gatos son animales muy territoriales y apegados a las rutinas, por lo que enseñarles nuevas costumbres requiere paciencia y repetición diaria.

Expertos en comportamiento felino aseguran que los gatos son animales muy territoriales y apegados a las rutinas, por lo que enseñarles nuevas costumbres requiere paciencia y repetición diaria.

Si la intención es que el animal duerma en su cama y no en otros lugares del hogar, es importante mantener límites claros desde el inicio y evitar mensajes contradictorios.

Cuando el gato intente dormir en otro sitio, lo recomendable es llevarlo nuevamente a su espacio de descanso para que relacione ese lugar con el momento de dormir.

Si la intención es que el animal duerma en su cama y no en otros lugares del hogar, es importante mantener límites claros desde el inicio y evitar mensajes contradictorios.

Muchos gatos domésticos acumulan demasiada energía durante el día, especialmente si pasan largas horas dentro de casa sin actividad física.

Por eso, veterinarios recomiendan estimularlos con juegos, juguetes interactivos, pelotas o cañas para ayudarlos a mantenerse activos y llegar más tranquilos a la noche.

También aconsejan evitar grandes cantidades de comida antes de dormir, ya que esto podría aumentar su actividad nocturna.

Muchos gatos domésticos acumulan demasiada energía durante el día, especialmente si pasan largas horas dentro de casa sin actividad física.

La elección de la cama también influye en que el gato la acepte como su lugar de descanso.

Los felinos suelen preferir espacios cálidos, suaves y protegidos. Algunos se sienten más cómodos en camas cerradas tipo cueva, mientras que otros prefieren superficies abiertas o elevadas.

Además, se recomienda ubicar la cama en una zona tranquila de la casa y colocar mantas con olores familiares para generar sensación de seguridad.

Los felinos suelen preferir espacios cálidos, suaves y protegidos. Algunos se sienten más cómodos en camas cerradas tipo cueva, mientras que otros prefieren superficies abiertas o elevadas.

Durante temporadas de bajas temperaturas, los especialistas sugieren no colocar la cama cerca de ventanas, puertas o espacios por donde entre aire frío.

Si el gato siente incomodidad por la temperatura, probablemente buscará otro lugar más cálido dentro de la casa para dormir. Por eso es importante que tome en cuenta todas estas recomendaciones para que su felino esté feliz, y usted también.