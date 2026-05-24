Fue una noche sublime. Las notas del acordeón amenizaron la velada en homenaje a su máximo exponente, Alfredo de Jesús Gutiérrez Vital, quien el sábado fue exaltado por su labor en el folclor caribeño.

Lea Barranquilla rendirá homenaje a Totó La Momposina en sus nueve noches

Con una trayectoria artística que supera varias décadas, Alfredo Gutiérrez ha sido protagonista en la internacionalización del vallenato, llevando la esencia de la música colombiana a importantes escenarios del mundo y consolidándose como uno de los máximos embajadores de nuestra cultura. Su legado musical también ha marcado historia al integrar dos expresiones tradicionales del Caribe colombiano: el sonido sabanero y el vallenato del Valle del Cacique de Upar, creando un estilo auténtico que continúa conquistando generaciones.

Así pues, acompañado de sus colegas como Gusi, Rolando Ochoa, Juan Piña, Jorge Oñate Dangond, Juventino Ojito, Peter Manjarrés, Camilo Namen Rapilo y personalidades como Julio Comesaña, entrañable amigo del acordeonero.

Entre los reconocimientos recibidos en la noche del sábado en el Hotel Country International estuvo, por disposición de la gobernadora de Sucre, Lucy Inés García Montes, una comisión del Gobierno Departamental que hizo entrega del Decreto de exaltación e impuso al maestro la Orden Mariscal Sucre, en grado “Al Mérito”, como reconocimiento a su invaluable trayectoria artística, humana y cultural.

También el gerente de Carnaval de Barranquilla, Juan Carlos Ospino, y la Secretaría de Cultura del Distrito le hicieron un reconocimiento por su contribución a los sonidos de las carnestolendas.

En voz de sus colegas

Juan Piña destacó en la noche del homenaje que Alfredo Gutiérrez es la identidad musical del género vallenato, con acordeón, y es polifacético “porque toca vallenato, toca cumbia, toca pasillo, toca de todo. Ese es el más grande acordeonero de la música para el mundo”.

Aquí Michelle Char, Adolfo Maury y sus guardianes de la tradición, dejarán en alto al Carnaval de Barranquilla en la capital

En ese sentido, haber estado al lado de él en ese momento “para mí es un motivo de mucho orgullo, mucha felicidad, respaldar a la labor de un hombre maravilloso que, a pesar de los años, nunca se ha rendido. Para mí es un verdadero encanto, placer de una vez más compartir con Alfredo Gutiérrez”.

Cortesía

Por su parte, Peter Manjarrés sostuvo: “Alfredo Gutiérrez es todo porque es una leyenda viviente. Por eso estuve en este homenaje, porque creo que nosotros, la nueva generación, le debemos todo al maestro Alfredo. Un grande, un grande, y siempre estaré dispuesto para homenajearlo. Muy pronto estaremos sacando algo de solo clásicos, donde el maestro viene incluido, porque hay que respetar las raíces del vallenato”.

A su turno, Gusi dijo: “Un honor haber sido parte del homenaje al maestro Alfredo Gutiérrez. Qué alegría compartir ‘Yuquita’ y celebrar juntos nuestra música, nuestras raíces y el vallenato que tanto amamos”.

Noche musical

Los asistentes gozaron con el maestro Alfredo Gutiérrez, quien preparó un repertorio especial con las canciones que han marcado generaciones y que hoy forman parte del patrimonio musical colombiano, en una presentación que se convirtió en un emotivo recorrido por su exitosa carrera artística.

Además ¿Qué se sabe de ‘Son como niños 3’, la nueva película que anunció Netflix?

Entre los temas que entonó estuvieron Festival en Guararé, Anhelos y demás. También sus colegas le cantaron y lo serenatearon.