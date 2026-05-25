El cantante de música vallenata Elder Dayán Díaz continúa escribiendo una etapa trascendental en su carrera artística al convertirse oficialmente en el primer artista vallenato en integrarse a ADA, compañía de distribución perteneciente a Warner Music Group.

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Se trata de una de las plataformas más importantes de la industria musical global, que reúne a destacados artistas de talla internacional. Esta firma representa un paso determinante para la proyección nacional e internacional del artista y un hecho de enorme relevancia que impulsa su carrera hacia una nueva dimensión dentro de la industria musical.

La firma oficial se llevó a cabo en las oficinas de ADA, en una jornada marcada además por importantes reconocimientos a su impacto en plataformas digitales.

Como resultado de sus millonarias reproducciones y extraordinarias cifras de streaming, Elder Dayán Díaz recibió Disco de Oro por su canción “Modo Avión” y Disco de Platino por “Reina Guajira”, certificaciones entregadas por ADA y PRO MÚSICA, consolidando así uno de los momentos más exitosos de su trayectoria.

Este importante logro coincide con un fin de semana arrollador junto a Carlos Rueda, con cinco presentaciones que ratifican su enorme poder de convocatoria.

La agrupación inició el viernes 22 de mayo en Barranquilla y Medellín; continuó el sábado 23 de mayo en el corregimiento La China - Magdalena; y cerró el domingo 24 de mayo con doblete en el Movistar Arena de Bogotá y Cúcuta, todos con una extraordinaria respuesta del público.

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La llegada de Elder Dayán a una compañía de talla mundial, sumada a sus reconocimientos discográficos y al respaldo masivo en los escenarios, confirma que el artista y su unión musical atraviesan uno de los capítulos más sólidos, exitosos y trascendentales de su carrera.