El trágico fallecimiento de Yulixa Toloza, tras someterse a una lipólisis láser en un centro estético clandestino en el sur de Bogotá, continúa en el foco de la agenda mediática, sobre todo en las últimas horas que se han dado a conocer las nuevas declaraciones de María Fernanda Delgado, dueña del establecimiento ilegal denominado Beauty Láser, quien reveló este lunes un detalle crucial sobre el momento exacto del deceso: la mujer de 52 años no murió dentro del local, sino en el automóvil al que fue trasladada tras quedar inconsciente.

Le puede interesar: Alerta por aumento inusual de jóvenes con isquemia en miembros inferiores: el tusi sería la causa

Esta versión se suma al registro de las cámaras de seguridad del sector, en cuyas imágenes se observa el instante en que Toloza fue sacada del lugar a rastras y en estado de inconsciencia, luego de haber manifestado severas complicaciones de salud derivadas del procedimiento quirúrgico.

Estudios forenses evalúan las causas del fallecimiento de Yulixa Toloza por presunta embolia o anemia

En el centro de la investigación se encuentran los análisis del Instituto de Medicina Legal, entidad que ha concentrado sus esfuerzos en esclarecer los factores médicos que desencadenaron el colapso de la paciente.

Vea aquí: Cayó en Cali una colombiana buscada en Italia por explotación sexual: así operaba la red criminal

Basándose en la evolución de los síntomas que presentó Toloza, la hipótesis principal de los peritos forenses apunta hacia una posible embolia pulmonar —una condición grave que obstruye las arterias pulmonares y provoca ahogo, dolor torácico, aceleración cardíaca, tos con sangre o visión borrosa—, aunque el panorama médico legal aún contempla otras variables.

Al respecto, el director de la institución, Ariel Emilio Cortés, detalló en su momento a ‘Caracol Radio’ que se tuvo en cuenta que “el deceso de Yulixa haya sido por un evento anémico”, por el uso de un anestésico o “por una embolia grasa pulmonar o una trombosis que se haya producido durante el procedimiento realizado en el sitio donde estuvo Yulixa Toloza”.

Así fueron las últimas horas de vida de Yulixa Toloza, según testigos

Paralelamente al avance forense, los testimonios consignados en el expediente de la Fiscalía General de la Nación reconstruyen las últimas horas de la estilista, describiendo un rápido deterioro físico y un profundo estado de angustia en el que alcanzó a lamentar la decisión de intervenirse en ese lugar.

Lea también: ¿Quién es “Doc Leo”? El hombre que buscan por la muerte de Yulixa Toloza

Quienes la acompañaron en el establecimiento Beauty Láser reportaron que la debilidad de la mujer llegó al extremo de comprometer sus funciones básicas, requiriendo asistencia incluso para eliminar orina. Según recogen los folios judiciales: “Las últimas palabras de Yulixa fueron que tenía mucha sed, que se había arrepentido de hacerse la cirugía, que sentía mucho dolor en la espalda y debilidad”.

A este relato se sumó la declaración de su amiga Amalia Pardo, quien la vio en una camilla poco después de la cirugía con el cuerpo y las manos completamente helados, además de notar una evidente alteración ocular y dificultades respiratorias.

Le sugerimos: Procuraduría abre investigación disciplinaria contra el ministro de Salud por participación en política

Pese a la gravedad de estas señales, el personal del centro estético omitió contactar a los servicios de emergencia y se limitó a asegurar que los síntomas correspondían a un comportamiento normal del efecto anestésico.

El personal de Beauty Láser no pidió ayuda médica sino espiritual: “llamaron a un pastor”

En las últimas horas también se hizo público el testimonio de Cindy Carvajal, la mujer de 34 años que fue hallada por las autoridades, encerrada, en el centro estético, cuando ingresaron por la fuerza durante la búsqueda de Yulixa Toloza.

En otras noticias: Wilmar Mejía aclara los motivos de sus acercamientos con alias Calarcá tras la polémica por su nombramiento

De acuerdo con Carvajal, tras percatarse de que Yulixa se había descompensado, entre dos personas la agarraron de manos y pies y la sacaron de su habitación -la cual estaba ubicada frente a la de Cindy- para acostarla en el suelo e intentar darle los primeros auxilios.

“Lucía bastante mal (...) Cuando alcancé a ver que la ingresaron fue porque le vi los pies. La estaban reanimando en el piso, poniendo el oxígeno y eso”, contó la mujer.

No deje de leer: Profesor desapareció misteriosamente en Bogotá: salió de su vivienda con destino al colegio donde laboraba

Según detalló, en medio de esto, alguien se acercó hasta la puerta del cuarto en el que se estaba hospedando y la cerró, aparentemente para que no viera lo que estaba ocurriendo. No obstante, Cindy sí alcanzó a escuchar lo que comentaban.

“Tenía voz como de persona desesperada. Decía: ‘Llamen al pastor, llamen al pastor’. Era como una mujer (...) Cuando ya pasaron los minutos y yo salí, ya estaba el pastor en la sala orando y del otro lado del comedor estaba la señora”, reveló.

Vea aquí: A la cárcel hombre que habría abusado sexualmente de sus hijas, sobrinas y nieta, todas menores de edad

Luego de eso, debido a que ella igualmente se encontraba algo aturdida por la anestesia que aún tenía en el cuerpo tras haberse sometido también a una cirugía allí mismo, se quedó dormida. No fue sino hasta las 9 de la noche aproximadamente, que Cindy despertó para tomarse un medicamento, cuando descubrió que la habían dejado sola. No había rastro ni de Yulixa ni del personal.

“No escuché más bulla de nada, ni un grito. Cuando despierto a las 9 porque tenía que tomarme una medicina, ya no había nadie. Estaba yo sola”, narró.

Lea también: Comisión del Reino Unido inspecciona la cárcel El Buen Pastor en medio de trámite de extradición de Zulma Guzmán

Una hora más tarde, cuando aún no salía del desconcierto por lo que estaba ocurriendo, sintió que tiraban piedras a la ventana de su habitación. Eran las amigas de Yulixa, quienes la buscaban desesperadamente.

Las mujeres le pidieron a Cindy que se comunicara con la propietaria de la clínica, María Fernanda Delgado, para preguntar por el paradero de Toloza. Sin embargo, lejos de arrojar luz sobre la desaparición, Delgado afirmó que Yulixa se había ido por sus propios medios y no tenía manera de saber a qué lugar había ido. Luego de eso no volvió a contestar.

No olvide leer: ¿Cómo identificar la desinformación y las ‘fake news’ en medio del escenario electoral?

Posteriormente, tras varias horas de insistencia de los allegados a Yulixa, las autoridades llegaron hasta Beauty Láser, rompieron la puerta de la habitación de Cindy y la rescataron para trasladarla a un hospital, donde fue sometida a varios exámenes para supervisar su estado de salud.