Las siguientes elecciones en Colombia se realizarán el domingo 31 de mayo para escoger al próximo Presidente de la República. De acuerdo a las entidades, en estos comicios están habilitados para votar 41.421.973 ciudadanos: 40.007.312 en el país y 1.4 millones en el exterior.

En medio del panorama electoral, surge la incertidumbre y la polarización, pero también abunda la desinformación y las ‘fake news’, un tema bastante delicado y que debe detectarse a tiempo.

Por su parte, Dejusticia, centro de estudios jurídicos y sociales dedicado al fortalecimiento del Estado de Derecho y los derechos humanos en Colombia, señaló recientemente que “la desinformación electoral no viaja sola, se alimenta de datos personales, se amplifica con algoritmos opacos y llega diseñada para cada persona con la intención de manipular”.

Asimismo, la organización indicó, a través de su cuenta oficial de Instagram, que “Colombia cuenta con herramientas legales para enfrentarla, pero su aplicación es aún insuficiente. Pero tú, como ciudadano, puedes ayudar a detener la máquina y defender la democracia”.

Se debe tener en cuenta que en tiempos de “inteligencia artificial generativa”, producir contenido falso (deepfakes, imágenes manipuladas, redes de bots que simulan opinión pública) “es más barato y más rápido que nunca y hoy es una práctica extendida”, dijo Dejusticia.

En esta semana previa a las elecciones, los ciudadanos deben redoblar la vigilancia para no caer en fake news, y saber combatir estas noticias falsas en política.

“Han aumentado los ataques entre candidatos, realmente hemos pasado una campaña con insultos, Fake News, uso indebido de inteligencia artificial entre todas las candidaturas, ausencia de debates entre candidatos y ha llevado a que la ciudadanía con esa polarización se caldee, se vuelva más violenta, más agresiva. El juego básico de la democracia requiere reglas de convivencia y de aceptación del otro”, enfatizó el profesor Germán Sahid, quien señaló que la incertidumbre no beneficia a nadie debido a que incrementa la polarización.