Continúan pasando los días, avanzan las investigaciones de la Fiscalía y, junto con sus hallazgos, son cada vez más los detalles que se revelan de los últimos instantes de vida de Yulixa Toloza, la esteticista que falleció el pasado 13 de mayo, tras someterse a un procedimiento quirúrgico en Beauty Láser, una clínica estética que operaba ilegalmente en la ciudad de Bogotá.

Le puede interesar: Gustavo Petro y Alfredo Saade estallan contra minminas por subasta de energía: “Es una traición al progresismo”

En medio de la búsqueda para dar con el paradero de Yulixa, quien había sido reportada como desaparecida por sus familiares y amigos, las autoridades rescataron a una mujer identificada como Cindy Carvajal, quien en las últimas horas decidió romper el silencio y contar lo que realmente habría ocurrido esa fatídica noche en dicho establecimiento.

En un diálogo con el periodista Rafael Poveda, en el pódcast ‘Más Allá del Silencio’, la mujer de 34 años, que permaneció en una habitación encerrada luego de que el personal de la clínica emprendiera la huida con Toloza, reveló el proceder de los administradores del sitio ese día.

Así reaccionó el personal de la clínica con Yulixa Toloza

De acuerdo con Carvajal, tras percatarse de que Yulixa se había descompensado, entre dos personas la agarraron de manos y pies y la sacaron de su habitación -la cual estaba ubicada frente a la de Cindy- para acostarla en el suelo e intentar darle los primeros auxilios.

Vea aquí: Secuestran a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame, Arauca

“Lucía bastante mal (...) Cuando alcancé a ver que la ingresaron fue porque le vi los pies. La estaban reanimando en el piso, poniendo el oxígeno y eso”, contó la mujer.

Según detalló, en medio de esto, alguien se acercó hasta la puerta del cuarto en el que se estaba hospedando y la cerró, aparentemente para que no viera lo que estaba ocurriendo. No obstante, Cindy sí alcanzó a escuchar lo que comentaban.

Lea también: Ejército denuncia ataque con explosivos y disparos contra tropas que adelantaban operación preelectoral en Guaviare

“Tenía voz como de persona desesperada. Decía: ‘Llamen al pastor, llamen al pastor’. Era como una mujer (...) Cuando ya pasaron los minutos y yo salí, ya estaba el pastor en la sala orando y del otro lado del comedor estaba la señora”, reveló.

Luego de eso, debido a que ella igualmente se encontraba algo aturdida por la anestesia que aún tenía en el cuerpo tras haberse sometido también a una cirugía allí mismo, se quedó dormida. No fue sino hasta las 9 de la noche aproximadamente, que Cindy despertó para tomarse un medicamento, cuando descubrió que la habían dejado sola. No había rastro ni de Yulixa ni del personal.

Le sugerimos: Arrancan las elecciones presidenciales en el exterior: Nueva Zelanda, el primer país en abrir los puestos de votación

“No escuché más bulla de nada, ni un grito. Cuando despierto a las 9 porque tenía que tomarme una medicina, ya no había nadie. Estaba yo sola”, narró.

Una hora más tarde, cuando aún no salía del desconcierto por lo que estaba ocurriendo, sintió que tiraban piedras a la ventana de su habitación. Eran las amigas de Yulixa, quienes la buscaban desesperadamente.

En otras noticias: Confirman sentencia de 15 años de prisión contra alias el Mono, exintegrante de las extintas Farc

Las mujeres le pidieron a Cindy que se comunicara con la propietaria de la clínica, María Fernanda Delgado, para preguntar por el paradero de Toloza. Sin embargo, lejos de arrojar luz sobre la desaparición, Delgado afirmó que Yulixa se había ido por sus propios medios y no tenía manera de saber a qué lugar había ido. Luego de eso no volvió a contestar.

Posteriormente, tras varias horas de insistencia de los allegados a Yulixa, las autoridades llegaron hasta Beauty Láser, rompieron la puerta de la habitación de Cindy y la rescataron para trasladarla a un hospital, donde fue sometida a varios exámenes para supervisar su estado de salud.

También aquí: Presidente Petro arremetió contra Álvaro Uribe por advertencia a bandas criminales sobre Iván Cepeda

Días después, el pasado 19 de mayo, el cuerpo de Yulixa fue hallado en una zona boscosa de la vía que comunica a los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.

En el reporte de los organismos de socorro de la región se detalló que el hallazgo tuvo lugar puntualmente en la vereda El Copial, cerca del kilómetro 45 de dicho corredor vial.

5 personas han sido capturadas por el crimen de Yulixa Toloza

La Fiscalía confirmó la captura de cinco personas vinculadas al caso: