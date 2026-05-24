El presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, volvieron a enfrentarse públicamente tras una serie de acusaciones relacionadas con ISA Perú y una supuesta financiación irregular de campañas políticas.
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Por medio de su cuenta en X, Petro indicó que solicitó al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, desplazarse de inmediato a ISA Perú con el fin de revisar “el estado en que las subcontrataciones de ISA están beneficiando a financiadores de las campañas de Fico Gutiérrez (hace cuatro años) y Abelardo de la Espriella”.
El jefe de Estado sostuvo además que “el dinero que recibe ISA en Perú es dinero extranjero propio del Perú o divisas extranjeras” y señaló que, en caso de comprobarse que esos recursos terminan en manos de financiadores de campañas en Colombia, “se está rompiendo la ley”.
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Las declaraciones generaron una rápida reacción del mandatario de Medellín, quien también utilizó sus redes sociales para responderle al presidente y cuestionar sus afirmaciones.
“Este, el muy próximo expresidente, el amigo de los bandidos y los corruptos, no se cansa de hablar bobadas y mucho menos se cansa de mentir”, expresó Fico.
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El alcalde aseguró igualmente que el supuesto “dolor” del presidente obedecería a que “se le cayeron los negocios que iban a hacer en ISA Perú”. Además, afirmó que la actual administración nacional “pasará a la historia por haber sido el gobierno más corrupto en la historia de Colombia”.
Finalmente, en medio de la controversia, Petro también hizo referencia al exdirector de ISA, Jorge Andrés Posada, a quien acusó de que “por puro odio político quiere sabotear el primer proyecto de alta capacidad computacional e inteligencia artificial en Santa Marta”. El presidente agregó que Posada estaría relacionado con una presunta estrategia para financiar sectores de la “ultraderecha” con recursos provenientes del exterior.
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