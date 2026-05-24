El presidente Gustavo Petro y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, volvieron a enfrentarse públicamente tras una serie de acusaciones relacionadas con ISA Perú y una supuesta financiación irregular de campañas políticas.

Lea más: ¿Es obligatorio dar la cédula al pagar en tiendas como D1 o Ara? Esto dice la ley

Por medio de su cuenta en X, Petro indicó que solicitó al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, desplazarse de inmediato a ISA Perú con el fin de revisar “el estado en que las subcontrataciones de ISA están beneficiando a financiadores de las campañas de Fico Gutiérrez (hace cuatro años) y Abelardo de la Espriella”.

El jefe de Estado sostuvo además que “el dinero que recibe ISA en Perú es dinero extranjero propio del Perú o divisas extranjeras” y señaló que, en caso de comprobarse que esos recursos terminan en manos de financiadores de campañas en Colombia, “se está rompiendo la ley”.

Ver más: Un soldado murió y otros 7 resultaron heridos en ataque con drones cargados de explosivos en Tibú, Norte de Santander

He pedido al ministro de energía que vaya de inmediato a visitar a ISA Perú y determine el estado en que las subcontrataciones de ISA están beneficiando a financiadores de las campañas de Fico Gutiérrez y Abelardo de la Espriella.



El dinero que recibe ISA en Perú es dinero… https://t.co/nElJLegsij — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 23, 2026

Las declaraciones generaron una rápida reacción del mandatario de Medellín, quien también utilizó sus redes sociales para responderle al presidente y cuestionar sus afirmaciones.

“Este, el muy próximo expresidente, el amigo de los bandidos y los corruptos, no se cansa de hablar bobadas y mucho menos se cansa de mentir”, expresó Fico.

Lea también: Ataque con dron a estación de Policía en Chocó deja a un subintendente herido

El alcalde aseguró igualmente que el supuesto “dolor” del presidente obedecería a que “se le cayeron los negocios que iban a hacer en ISA Perú”. Además, afirmó que la actual administración nacional “pasará a la historia por haber sido el gobierno más corrupto en la historia de Colombia”.

Este, el muy próximo ex presidente, el amigo de los bandidos y los corruptos, no se cansa de hablar bobadas y muchos menos se cansa de mentir.

El dolor que tiene es porque seguramente se le cayeron los negociados que iban a hacer en Isa Perú con los del combo de los que se… https://t.co/lcOqPCvPtN — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 23, 2026

Finalmente, en medio de la controversia, Petro también hizo referencia al exdirector de ISA, Jorge Andrés Posada, a quien acusó de que “por puro odio político quiere sabotear el primer proyecto de alta capacidad computacional e inteligencia artificial en Santa Marta”. El presidente agregó que Posada estaría relacionado con una presunta estrategia para financiar sectores de la “ultraderecha” con recursos provenientes del exterior.

Además: Cara ‘e gato no se ha cerrado por la estupidez de la UNGRD: alcalde de San Marcos