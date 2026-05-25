Los San Antonio Spurs bailaron este domingo a los Oklahoma City Thunder por 103-82 y empataron las finales del Oeste 2-2 en una exhibición liderada por Victor Wembanyama y marcada por su solidez defensiva.

‘Wemby’ volvió a brillar con 33 puntos -22 de ellos al descanso- y 8 rebotes, tras no firmar un partido dominante desde su increíble inicio de la serie en Oklahoma City. El pívot francés metió un espectacular triple desde media pista sobre la bocina del descanso, que fue clave en el devenir del partido.

Los Spurs llegaron a mandar por 25 puntos, la máxima diferencia de cualquiera de los equipos en los cuatro partidos disputados. Además, dejaron a los Thunder en solo 82 puntos, su anotación más baja desde diciembre de 2021. Más allá de empatar la serie, el triunfo supone un auténtico revulsivo para San Antonio.

Los Thunder, pese a la dolorosa derrota, vuelven a Oklahoma City para el quinto partido que se jugará el próximo martes con el objetivo cumplido de haber recuperado el factor cancha al haber ganado uno de los dos duelos en Texas.

Mientras Thunder y Spurs disputan unas frenéticas finales en el Oeste, en el Este los New York Knicks dominan 3-0 a los Cleveland Cavaliers sin demasiado desgaste aparente.

Baile en San Antonio

Tras perder el primer partido de las finales, los Thunder habían logrado trasladar toda la presión de la eliminatoria a los Spurs adelantándose en la serie con dos convincentes victorias.

Los Spurs respondieron a esa presión con un parcial de 16-0 en el primer tiempo para llevar el marcador de 7-8 a 23-8. Era un guion muy parecido al del tercer partido, que arrancó con un parcial de 15-0 para San Antonio, pero el desenlace no tuvo nada que ver.

Y no fue porque los Thunder no lo intentaran. A menos de un minuto del descanso, Jared McCain, héroe del tercer partido, intentó un triple para reducir a tres puntos la ventaja local, pero lo falló y los Spurs cerraron el cuarto con un parcial de 7-0, incluido el triple desde media pista de Wembanyama.

Fue un golpe desmoralizador para los Thunder, mermados sin Jalen Williams ni Ajay Mitchell, cuyo amplio banquillo esta vez no respondió como en anteriores ocasiones: los 34 puntos que aportaron quedaron muy lejos de los 76 del viernes.

Fue una de esas noches nefastas para los Thunder, que terminaron con un impropio 30 de 91 en tiros de campo (33 %), incluido un nefasto 6 de 33 (18,2 %) desde el perímetro.

San Antonio, pese a unos porcentajes también discretos (38,9 % y 27,3 %), dominó la pintura en puntos, rebotes y tapones, y fue superior en asistencias y robos.

Devin Vasell y Stephon Castle con 13 puntos cada uno y De’Aaron Fox con 12 puntos y 10 rebotes fueron los mejores socios de Wembanyama esta noche en San Antonio.

Para los Thunder, Shai Gilgeous-Alexander firmó unos discretos 19 puntos, con Isaiah Hartenstein con 12, Isaiah Joe con 11 y Kenrich Williams y Chet Holmgren con 10 cada uno.