En la mañana de este lunes, el alcalde Alejandro Char anunció una nueva inversión en infraestructura cultural en la ciudad, la cual fue avalada por el Comité de Espectáculos Públicos y Contribución Parafiscal del Distrito.

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El mandatario notificó que fueron aprobados $4.500 millones de pesos para recuperar internamente y externamente la KZ de Carnaval, la cual estará ubicada en Barrio Abajo, y expandir su disponibilidad en los 365 días del año.

“Esta caseta será la caseta del Carnaval 365. Se va a recuperar internamente y se está recuperando externamente. Eso significa que, durante la semana, por ejemplo, este espacio, ahora que hemos recuperado todo este sector de Barrio Abajo, sea para academia, formación y práctica”, indicó el alcalde.

Detalló que este espacio está pensado como un epicentro para la academia, formación y práctica de todos los hacedores del Carnaval de Barranquilla.

“Se aprobaron 4.500 millones de pesos y una dotación para recuperar este edificio que nos entrega Bavaria para que todas esas muestras carnestoléndicas y culturales de nuestros hacedores se expresen aquí 24/7 los 365 días al año”, informó.

Y agregó que también tiene el propósito de convertirlo en un lugar turístico durante los fines de semana.

“Los fines de semana que el turismo llegue aquí, en las noches. Nuestro Carnaval es un carnaval premiado por la Unesco, que debe ser una representación cultural de nuestra ciudad ante el mundo de manera permanente”, añadió.

Otras inversiones en infraestructura

Durante la sesión también fueron aprobadas importantes inversiones orientadas a ampliar y descentralizar la infraestructura cultural del Distrito.

Entre ellas se destaca la dotación tecnológica y de instrumentos musicales para la Fábrica de Cultura, escenario que recibe a los estudiantes del sistema de formación artística y cultural integrado por las Casas Distritales de Cultura y la EDA, fortaleciendo así los procesos de formación y circulación de nuevos talentos.

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Asimismo, se aprobó la construcción de nuevas conchas acústicas en las localidades de Riomar y Suroccidente, garantizando mayor cobertura para las artes escénicas y ampliando el acceso ciudadano a espacios culturales de calidad en todas las localidades de Barranquilla.

El Comité también dio vía libre a las sedes de importantes iniciativas comunitarias de la Fiesta, como el Carnaval de la 44, el Carnaval del Suroccidente y el Carnaval Gay, reconociendo el valor de los procesos ciudadanos que mantienen viva la esencia popular, diversa e incluyente del Carnaval.