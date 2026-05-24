Con el propósito de conectar a empresarios del municipio con emprendedores, comerciantes y microempresarios locales, La Alcaldía de Malambo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, realizó un encuentro empresarial y una feria integral de servicios en las instalaciones del Sena.

La alcaldesa Yenis Orozco destacó que la iniciativa busca visibilizar el talento y la capacidad productiva de los pequeños y medianos emprendedores del municipio, para que puedan convertirse en proveedores de bienes y servicios de las empresas asentadas en el territorio.

“Queremos que los empresarios le den la oportunidad a nuestros pequeños y medianos emprendedores y comerciantes locales, siempre y cuando cumplan con la normatividad. También hacemos un llamado a quienes aún no han legalizado su documentación para que puedan acceder a estas oportunidades”, expresó la mandataria.

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Durante la jornada también se desarrolló una feria de servicios con la participación de entidades como la Dian, Cámara de Comercio, Ministerio de Trabajo, Colpensiones, Agencia Nacional de Tierras, Banco Agrario y Bancolombia, entre otras, brindando asesoría y acompañamiento a comerciantes y emprendedores interesados en fortalecer y formalizar sus negocios.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Dairo Londoño, aseguró que estos espacios permiten acercar la administración municipal y las entidades aliadas a las necesidades reales de los empresarios y comerciantes.

“El objetivo de estos encuentros es dialogar con los empresarios, conocer sus necesidades y generar articulación con los comerciantes y emprendedores del municipio. No queremos que los emprendedores se queden estancados, vamos a hacer empresas en el municipio; queremos que se conviertan en empresas sólidas que aporten al progreso de Malambo”, manifestó el funcionario.

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El evento contó con la participación de cerca de empresarios y la asistencia permanente de comerciantes y microempresarios que accedieron a orientación institucional, oportunidades de relacionamiento comercial y servicios de apoyo para el crecimiento de sus unidades productivas.