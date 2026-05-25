A pocos días de la gran final de La casa de los famosos Colombia, la competencia vivió una de sus noches más decisivas con la eliminación de ‘Beba’ de la Cruz, quien abandonó oficialmente el reality tras no obtener los suficientes votos del público.

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La gala estuvo marcada por un ambiente mucho más tranquilo y emotivo que en otras eliminaciones, especialmente porque los participantes ya se encuentran en la recta final de la competencia y cada despedida pesa más dentro de la casa.

Antes de conocer los resultados, los famosos realizaron el último posicionamiento de la temporada. Varios participantes coincidieron en señalar a Juanda Caribe como uno de los concursantes más fuertes del programa.

Sin embargo, la atención de la noche terminó centrada en Beba, quien desde días atrás aseguraba sentir que sería la próxima eliminada del reality.

Durante la gala, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán fueron anunciando uno a uno los participantes que continuaban en competencia.

El primero en regresar a la casa fue Juanda Caribe con el 47,08 % de los votos, seguido de Valentino Lázaro, quien obtuvo el 28,43 %.

Finalmente, se confirmó que Beba de la Cruz era la participante eliminada tras recibir cerca del 24 % del apoyo del público colombiano.

Esta fue la reacción de Beba antes de abandonar La casa de los famosos

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante el posicionamiento junto a Alejandro Estrada.

“Nos vemos abajo, Beba”, comentó el actor, mientras ella respondió entre risas: “Nos vemos afuera”, dejando entrever que ya imaginaba cuál sería el resultado de la noche.

Con su salida, quedó oficialmente conformado el top 4 de la temporada, cuyos integrantes Alejandro Estrada, Valentino, Tebi y Juanda, competirán en los próximos días por el premio de 400 millones de pesos y el título de ganador del reality.