La cantante Britney Spears volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de que saliera a la luz un video policial relacionado con su arresto ocurrido el pasado 4 de marzo en el condado de Ventura, California, por conducir bajo la influencia de sustancias.

El argentino Federico Luis gana la Palma de Oro al mejor cortometraje de Cannes

Barbra Streisand agradece en vídeo su Palma de Oro de Honor y recuerda que lo tuvo difícil como mujer

‘Sanctuary’, el nuevo disco de Evanescence tras varios años de espera

Las imágenes, difundidas recientemente, muestran a la artista hablando con los oficiales y mencionando un doloroso episodio familiar relacionado con su madre, Lynne Spears, quien en 1975 estuvo involucrada en un accidente de tránsito en el que murió un niño de 12 años.

Según la grabación publicada por TMZ, uno de los agentes le explicó a Britney las graves consecuencias de manejar bajo efectos del alcohol o medicamentos, advirtiéndole que este tipo de conductas pueden terminar en tragedias fatales.

New dashcam video released this week captures tense and bizarre moments before Britney Spears was arrested for driving under the influence earlier this year.



During the traffic stop in March, officers told the pop star, “I do smell alcohol coming from your car.” After arguing… pic.twitter.com/Jz2bK0ntcW — Mosheh Oinounou (@Mosheh) May 23, 2026

En ese momento, la cantante respondió recordando el accidente protagonizado por su madre hace varias décadas.

“Mi mamá mató a un hombre en bicicleta”, expresó Britney durante la conversación con los oficiales, cuestionando además por qué Lynne Spears nunca enfrentó cargos judiciales tras el hecho.

Detuvieron a Britney Spears.



La Patrulla de Autopistas de California publicó un video del arresto a Britney Spears.



La cantante pop de 44 años fue detenida en una autopista del sur de California tras exceder el límite de velocidad con su BMW descapotable. El hecho ocurrió en… pic.twitter.com/7DH1J0j3Pz — “Yo soy Elvis” 🎙 (@Ricdelsur) May 24, 2026

“¡Y no le pasó nada a ella! [...] ¿Por qué no la arrestaron? ¿Cómo es que mi mamá se salió con la suya en todo?”, refutó. Los comentarios de la intérprete despertaron preocupación entre sus seguidores debido al estado emocional que reflejaba durante el procedimiento.

La madre de Britney Spears atropelló a un niño de 12 años

Y es que el episodio al que hizo referencia Britney ocurrió en Louisiana en 1975 y fue relatado por Lynne Spears en su libro de memorias Through the Storm, publicado en 2008.

De acuerdo con el relato, Lynne conducía bajo la lluvia mientras trasladaba a un familiar herido al hospital cuando perdió el control del vehículo y atropelló a dos niños que iban en bicicleta. Uno de ellos logró apartarse, pero el otro, identificado como Anthony Winters, falleció tras el impacto.

Lynne Spears atropelou e matou um menino de 12 anos chamado Anthony Winters. Ela nunca foi acusada de assassinato, e a mãe dele disse que ela nunca entrou em contato para se desculpar. #JusticeForBritney pic.twitter.com/2wE5KL3Kbc — Britney Spears Brasil (@BSpears_BR) May 22, 2026

La madre de la víctima, Yvonne Winters, declaró años después que nunca recibió una disculpa directa por parte de Lynne Spears, aunque reconoció públicamente que consideraba el hecho un accidente.

Britney Spears aceptó cargos menores tras su arresto

Asimismo, el arresto de la cantante ocurrió después de que los oficiales notaran un comportamiento extraño durante la detención. Según reportes policiales, Britney admitió haber consumido una mimosa y medicamentos recetados como Prozac y Adderall antes de conducir.

Posteriormente, pasó una noche detenida y semanas más tarde ingresó a un centro de rehabilitación, aunque permaneció allí por poco tiempo.