La tensión sigue creciendo dentro de La casa de los famosos Colombia luego de una nueva noche de eliminación que dejó fuera de competencia a una de las participantes más comentadas de las últimas semanas.

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En esta ocasión, los nominados eran Tebi Bernal, Mariana Zapata y Juanda Caribe, quienes llegaron a la placa tras varios días marcados por discusiones, diferencias personales y estrategias dentro de la casa.

Antes de conocerse el resultado final, los participantes protagonizaron un brunch cargado de preguntas incómodas y confesiones relacionadas con romances, convivencia y juego.

Juanda Caribe habló sobre el esfuerzo que ha significado permanecer en el programa y expresó su deseo de continuar avanzando hacia la semifinal.

¿Quién salió de La casa de los famosos?

Durante la gala, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán fueron revelando gradualmente los resultados de las votaciones del público.

El primero en asegurar su permanencia fue Tebi Bernal, quien aprovechó el momento para agradecer el apoyo recibido por parte de sus seguidores.

Finalmente, la participante eliminada de la noche fue Mariana Zapata, luego de obtener el menor respaldo de los televidentes con el 12,05 % de los votos.

Su salida estuvo acompañada por una despedida emotiva junto a Juanda Caribe, quien la abrazó frente a sus compañeros y le entregó una chaqueta como muestra de afecto antes de abandonar la casa.

Beba, Tebi, Alejandro, Valentino y Juanda Caribe son los que siguen dentro del reality y la semifinal cada vez más cerca.

Antes de irse, Mariana Zapata dejó nominada a la Beba con quien en las últimas semanas tuvo fuertes enfrentamientos.