La calidad educativa continúa consolidándose como uno de los pilares del proyecto de ciudad del alcalde Alejandro Char, con el objetivo enfocado en la formación del docente, el bilingüismo y la transformación digital de las aulas.

En la actualidad, más de 7.300 docentes y directivos hacen parte del sistema educativo en 156 instituciones educativas distritales, impulsando procesos pedagógicos innovadores que componen ciencia, tecnología y acompañamiento en el aprendizaje de los estudiantes.

La Alcaldía ha beneficiado a 1.329 docentes de colegios públicos con becas del 100 % para estudios de posgrado. También 593 maestros cursaron maestrías completas, 405 especializaciones y 331 maestrías de segundo año, fortaleciendo las capacidades profesionales del magisterio distrital.

Para el alcalde Alejandro Char, “el maestro es el motor que convierte esa política pública en realidad. Así, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Educación, definió una ruta basada en tres ejes: bilingüismo, transformación digital y sostenibilidad, una visión que se materializa porque los docentes se han formado en pensamiento computacional, uso de tecnología, robótica educativa y nuevas metodologías”.

Asimismo, la administración distrital ha promovido procesos de formación en pensamiento computacional, robótica educativa y nuevas metodologías pedagógicas, permitiendo así que los docentes incluyan nuevos recursos digitales en las aulas de clase y adapten la enseñanza a las necesidades del siglo XXI.

Un programa representativo es ‘Barranquilla es leer’, una iniciativa que utiliza plataformas digitales para fortalecer competencias lectoras desde los primeros grados. La iniciativa incluye el uso de plataformas como Tangerine, que permite evaluar procesos de lectura y aprendizaje en tiempo real mediante herramientas digitales.

En las clases, los estudiantes desarrollan proyectos con herramientas como Scratch para fortalecer habilidades en matemáticas, ciencia, tecnología e inglés mediante metodologías activas y procesos STEM.

Un ejemplo de esta transformación se evidencia en la Institución Educativa Distrital Normal del Distrito, donde la docente Analinda Carvajal lidera experiencias pedagógicas apoyadas en herramientas digitales e integración de distintas áreas del conocimiento.

Para ella, la tecnología ha cambiado la relación de los estudiantes con el aprendizaje: “Ellos ven un reto. El usar estas tecnologías es un reto para la mente. Van buscando, indagando, investigando, y eso es lo que más los mueve a aprender”.

En materia de bilingüismo, ‘Barranquilla Bilingüe 2022-2030’ ya ha llegado a 154 instituciones educativas oficiales y beneficia a más de 153.000 estudiantes. También, más de 4.000 docentes han sido formados en competencias lingüísticas y metodológicas para fortalecer la enseñanza del inglés.

La ciudad avanza en alianzas enfocadas en ciencia y tecnología aplicada a la educación a través del programa ‘Más Educación Más Innovación’, desarrollado junto a organizaciones como Fundación Santo Domingo, United Way Colombia y Cámara de Comercio de Barranquilla.

Un total de 65 docentes de Tecnología e Informática de 51 colegios reciben formación especializada en metodologías basadas en proyectos y resolución de problemas reales.

Para finalizar, iniciativas como ‘Buenfluencers’ han permitido certificar a más de 50 docentes en el manejo responsable de las redes sociales y comunicación digital, mientras que alianzas con Universidad del Norte y Peace Corps fortalecen procesos relacionados con la salud mental, prevención del bullying en instituciones educativas y el autocuidado.