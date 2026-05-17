La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, en articulación con la Federación Nacional de Departamentos, lideró una mesa de trabajo con los secretarios de gobierno departamentales y los líderes de gestión del cambio climático de las gobernaciones del país.

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El propósito fue socializar lineamientos y establecer acciones concretas para el cumplimiento de la Directiva 06 de 2026, expedida por el Procurador General de la Nación Gregorio Eljach Pacheco, que tiene como propósito fortalecer las acciones institucionales frente a los efectos del cambio climático.

El objetivo es la promoción de una respuesta articulada de las entidades territoriales y de todas las instituciones del Estado, orientada a la prevención, mitigación y adaptación frente a los riesgos climáticos que enfrenta el país.

“Durante la jornada, la Procuraduría hizo un llamado especial a las autoridades territoriales para avanzar desde ahora en la formulación e implementación de planes de mitigación, prevención y preparación frente a los efectos del Fenómeno de El Niño, cuya ocurrencia se prevé para el segundo semestre de 2026 y el primer semestre de 2027, con potenciales impactos sobre la disponibilidad del recurso hídrico, la producción agropecuaria, la seguridad energética y las condiciones de vulnerabilidad territorial”, señaló la entidad.

Se definieron tareas conjuntas para fortalecer la coordinación interinstitucional. Además se priorizaron acciones preventivas que permitan reducir riesgos y anticipar afectaciones en materia de seguridad hídrica, seguridad alimentaria y seguridad energética, especialmente en los territorios con mayores condiciones de exposición y vulnerabilidad.

La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios reiteró la importancia de actuar de manera anticipada y coordinada frente a los desafíos climáticos, insistiendo en que la prevención y la planeación territorial son fundamentales para proteger a las comunidades y garantizar la resiliencia de los territorios frente a los eventos climáticos extremos.

“La articulación entre Nación y territorios es indispensable para enfrentar los efectos del cambio climático. Debemos anticiparnos a los riesgos y fortalecer las capacidades institucionales para proteger el agua, los alimentos, la energía y, sobre todo, a las comunidades más vulnerables”, señaló la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios.

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Finalmente, la Procuraduría General de la Nación anunció que realizará seguimiento preventivo al cumplimiento de la Directiva 06 de 2026 y la circular 001 de 2026 ​por parte de las gobernaciones y demás entidades territoriales, verificando la adopción de medidas de prevención, mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio climático y del eventual Fenómeno de El Niño.