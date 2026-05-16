La Registraduría General de Nación realizó la mañana de este sábado 16 de mayo en el departamento del Atlántico el primer gran simulacro de preconteo de sufragios, de cara a la primera vuelta presidencial que se realizará el próximo 31 de mayo.

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La Registraduría señaló que fue “una jornada clave para fortalecer la articulación operativa, logística y tecnológica de cara a las elecciones presidenciales 2026″.

La misma estuvo coordinada por los delegados ante el registrador Daniel David Barrios Mogollón y Aura Sánchez Rollong, quienes lideraron las pruebas realizadas.

¡Inició el simulacro nacional de preconteo de las elecciones presidenciales del 31 de mayo!



Con este ejercicio seguimos poniendo a prueba los sistemas y procesos que permitirán garantizar transparencia, agilidad y confiabilidad en la jornada electoral.… pic.twitter.com/8zrh5TiJeC — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 16, 2026

“Desde el CRT (centro de recepción telefónica), se pone a prueba el proceso de recepción, validación y transmisión de los resultados preliminares, garantizando oportunidad y eficiencia en el flujo de la información electoral”, apuntó la Registraduría sobre las labores adelantadas durante la jornada.

Durante la jornada, en aras de la transparencia, se contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y varios auditores, quienes hicieron el seguimiento de la situación.

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Según la Registraduría, esto contribuyó “reafirmando el compromiso institucional con un proceso electoral seguro, transparente y con plenas garantías para todos los ciudadanos”.