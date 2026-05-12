El Distrito de Barranquilla dio a conocer importantes cifras este martes, que consolidan la ciudad como ciudad modelo en la transformación estructural de la alimentación de más de 30 mil niñas y niños, integrando nutrición, sostenibilidad y acción climática en una política pública.

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Enmarcada en el eje de sostenibilidad del Plan de Desarrollo 2024–2027 Barranquilla a Otro Nivel, la Administración del alcalde Char anunció la implementación de este programa en 78 CDI con más de 10.500 niños y niñas.

La estrategia alimentaria climáticamente responsable apunta a reducir el consumo de carne, disminuir el desperdicio de alimentos y apostar por productos locales y de temporada, con miras a reducir significativamente la huella de carbono.

“En Barranquilla tomamos decisiones pensando en el futuro. Transformar la alimentación en nuestros CDI es garantizarles bienestar hoy y oportunidades mañana a nuestros niños. Diseñamos menús equilibrados que cumplen con todos los estándares nutricionales, y al mismo tiempo reducen de manera significativa nuestra huella de carbono. Nos alegra unirnos a pares de todo el mundo a través del Bloomberg Cities Idea Exchange para llevar a nuestra ciudad soluciones que ya han demostrado funcionar en otros lugares”, afirmó el alcalde Alejandro Char.

Barranquilla proyecta una reducción anual de 1,6 millones de kilogramos de CO₂, lo que representa una disminución estimada del 50 % frente a los niveles de 2025, posicionándose como referente en acción climática con enfoque en primera infancia.

“Gobernamos con visión y anticipamos los desafíos para asegurar la calidad de vida de nuestra gente, mientras cuidamos el planeta y actuamos con responsabilidad ambiental”, agregó el mandatario distrital.

El lanzamiento del nuevo enfoque alimentario en los CDI de Barranquilla es posible gracias al trabajo de la ciudad en el Bloomberg Cities Idea Exchange, una iniciativa pionera liderada por Bloomberg Philanthropies para acelerar la difusión de soluciones locales exitosas entre ciudades del mundo.

Barranquilla es uno de los 1.000 gobiernos locales de 95 países y 6 continentes —que en conjunto atienden a más de 700 millones de habitantes— que se han sumado al Bloomberg Cities Idea Exchange, liderado por el programa de Innovación Gubernamental de Bloomberg Philanthropies.

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La ciudad se cuenta además entre los más de 30 gobiernos locales que actualmente reciben el apoyo de la iniciativa para replicar localmente la intervención originada en São Paulo, en beneficio de sus ciudadanos.