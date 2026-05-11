Una emergencia por incendio se registró en la noche de este domingo en el norte de Barranquilla, específicamente en la carrera 48 entre las calles 76 y 79.

De acuerdo con reportes ciudadanos enviados a la línea de Wasapea a EL HERALDO, las llamas y una densa columna de humo alertaron a residentes y transeúntes del sector, generando preocupación entre quienes se encontraban cerca del lugar.

Uno de los ciudadanos le manifestó a esta casa editorial que la emergencia se presenta en un restaurante.

Hasta el sitio llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla para atender la emergencia y adelantar las labores de control del incendio.

Por el momento, las autoridades no han establecido las causas que habrían originado la conflagración. Asimismo, se desconoce si el hecho deja personas heridas o afectadas.

Vía Wasapea a EL HERALDO ciudadanos han compartido videos y fotos que muestran la gravedad de la emergencia.