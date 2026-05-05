Este martes, más de 90 sectores de Barranquilla y los municipios del Atlántico (ver infografía) estarán sin agua hasta por 14 horas debido a que la empresa Triple A adelantará una jornada integral de trabajos programados en la infraestructura del sistema de acueducto.

De acuerdo con la compañía, estas acciones hacen parte del plan que se adelanta para fortalecer la sostenibilidad operativa del servicio ante el crecimiento urbano de la ciudad, especialmente en la zona norte.

EL HERALDO

Ramón Hemer, gerente general de Triple A, aseguró que estas intervenciones se pondrán en marcha con el propósito de seguir acompañando el desarrollo de este territorio.

“Estas obras no responden solo a una necesidad operativa, hacen parte de la visión de futuro con la que seguimos preparando el sistema de acueducto para acompañar el crecimiento de Barranquilla y su área metropolitana”, sostuvo el funcionario a través de un comunicado.

Al tiempo que explicó que “estamos fortaleciendo la infraestructura para responder con mayor capacidad, continuidad y eficiencia a la demanda que trae consigo una ciudad en constante desarrollo”.

Obras a desarrollar

La intervenciones hacen parte del proyecto de segunda línea de conducción entre las estaciones de bombeo Recreo–Delicias, el cual comprende la instalación de una TEE de 30 pulgadas y válvula de 30 pulgadas en manifold en la estación Recreo.

Al respecto, Triple A indicó que el propósito es incrementar la capacidad de transporte de agua entre dos de las estaciones de bombeo más importantes del sistema.

De forma adicional, se aprovechará la programación para ejecutar trabajos estratégicos sobre otros componentes del sistema, especialmente el costero. Son labores que constituyen unas obligaciones contraídas por la Concesión Costera para efectos de mantener la infraestructura de redes de agua potable operando con estabilidad y confiabilidad.

En este proceso, la empresa Triple A prestará apoyo técnico y logístico para llevar a cabo empalmes sobre la conducción de hierro dúctil de 18 pulgadas del acueducto costero a la altura del puente Juan Mina y la Circunvalar de la Prosperidad.