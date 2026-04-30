Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, es el alcalde con mayor aprobación por parte de la ciudadanía, según los datos revelados por las firmas Guarumo y EcoAnalítica, revelados este jueves, donde se midió a nivel nacional la imagen de los líderes de las principales ciudades de Colombia.

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Según los datos registrados, Char tiene una aprobación del 85.3 %, consolidándose por encima de los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez con 80,3%; Bogotá, Carlos Fernando Galán con 53,3%; y Cali, Alejandro Eder con 18,2%.

Guarumo. Ficha técnica de la encuesta.

En ese sentido, Char tiene una desaprobación del 11.9 % y el 2.8 % de los ciudadanos señaló no saber o no querer responder.

Este respaldo ciudadano es el reflejo de una gestión comprometida por el bienestar y desarrollo de la ciudad”, expresó el Distrito al anunciar los resultados consolidados.

“Barranquilla hoy es una ciudad en plena transformación: obras que cambian barrios, espacios públicos que dignifican comunidades y una infraestructura que crece para estar a la altura de los barranquilleros”, añadió el Distrito.

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El Distrito indicó además que Barranquilla está cruzando fronteras y abriéndose al mundo con una gran apuesta turística internacional que está atrayendo inversión, generando oportunidades y dinamizando la economía local que beneficia directamente a las familias barranquilleras.

Ficha técnica:

Guarumo. Ficha técnica de la encuesta.

Guarumo. Ficha técnica de la encuesta.