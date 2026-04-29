Durante la jornada del pasado martes 28 de abril, el municipio de Soledad fue receptor de fuertes vientos que dejaron al menos siete viviendas destechadas y varias familias en condición de vulnerabilidad.

El fenómeno natural sorprendió a los habitantes del sector de Villa Valentina y ocasionó daños significativos en las estructuras de los inmuebles. Ante la emergencia, la Alcaldía de Soledad activó de manera inmediata los protocolos de atención a través de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, liderada por el ingeniero Alexis Rodríguez.

En ese sentido, el secretario de Gobierno municipal, coronel Carlos Valencia, señaló que, si bien estos fenómenos naturales no pueden evitarse, sí es posible reducir los riesgos mediante la adopción de medidas preventivas.

“Estos hechos son imprevistos y no controlables, pero es fundamental que la comunidad atienda las recomendaciones emitidas por la Oficina de Gestión del Riesgo, como asegurar techos, limpiar canales de desagüe y evitar prácticas que aumenten la vulnerabilidad de las viviendas”, indicó.

Mal tiempo en el Caribe

En conversación con Daniel Useche, meteorólogo de turno del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el mal tiempo en el norte del territorio colombiano correspondería a la combinación de dos sistemas meteorológicos.

Se trata del fortalecimiento de una zona de baja presión, la cual ha generado condiciones abundantes de nubosidad.

Estas nubes vienen acompañadas de tormentas eléctricas y de fuertes vientos con niveles de amenazas para ciertas zonas del área continental.

Dicha zona de baja presión está interactuando con una línea de inestabilidad asociada al prolongamiento de la zona de convergencia intertropical, que es donde confluyen los vientos alisios del noreste y sureste. Esta zona, por lo general, está acompañada de nubosidad, lluvias y, en algunos casos, tormentas eléctricas.

Asimismo, se tiene una alerta naranja por viento y oleaje en el centro del mar Caribe colombiano.

“Son zonas de baja presión que tenemos en el norte del país y que están favoreciendo el desarrollo de lluvias, tormentas eléctricas y vientos ocasionalmente fuertes. Se espera que, para los próximos días, la condición tienda a mejorar”, explicó Useche.

Aclaró que no se trata de una perturbación atmosférica ni del fenómeno de La Niña, sino de condiciones climáticas normales intensificadas. Además, señaló que el calor del día, al interactuar con masas de aire más frías, produce inestabilidad atmosférica que puede derivar en fuertes vientos.