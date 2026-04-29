El mundo del entretenimiento lamentó la muerte del menor Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez, de 14 años, hijo de la famosa actriz Josemith Bermúdez. La noticia fue confirmada por el periodista Diego Kapeky, quien realizó una publicación desde su cuenta de Instagram.

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Se conoció que adolescente residía en México junto a su padre, el odontólogo Juan Cristóbal Sforzina Marcano, quien había sostenido una relación con la actriz, pero tiempo después decidieron separarse.

La institución Lawrence School, con sede en Cancún, también lamentó el fallecimiento de su estudiante a través de redes sociales.

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“La comunidad Lawrence School se une a la pena que embarga a la familia Sforzina Bermúdez por el fallecimiento de Juan Cristóbal. Elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso y por el consuelo de su familia. Descanse en paz.”, se lee en el comunicado.

Por el momento, se desconocen las causas que provocaron la muerte del menor.

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Vale recordar que la artista venezolana Josemith Bermúdez murió el 31 de julio de 2021, cuando Juan Cristóbal tenía solo 10 años.

Antes de su fallecimiento, la actriz enfrentó una ardua batalla contra el cáncer de ovario tras ser diagnosticada en 2017.