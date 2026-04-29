El martes 28 de abril se estrenó en las plataformas digitales de música el tercer sencillo del álbum oficial de la Copa Mundial de la Fifa 2026, torneo que arrancará el próximo 11 de junio y tendrá como sedes los países de México, Estados Unidos y Canadá.

Lea: Llega a Netflix una de las películas más ambiciosas de la historia: su producción costó 310 millones de dólares

EFE/EPA/CLAUDIO THOMA Trofeo de la Copa del Mundo de Fútbol 2026.

Se trata de ‘Echo’, una colaboración del reguetonero Daddy Dankee, de Puerto Rico, y la jamaiquina Shenseea, cantante y compositora de dancehall y reggae. Además, el productor ejecutivo de la canción es Tainy, ganador de varios premios Grammy.

“‘Echo’ toma un fragmento de la canción Red & Black Light de Ibrahim Maalouf, y cuenta asimismo con la producción del propio Maalouf, Massari, Adium, Jota Rosa y Albert Hype, lo que otorga una nueva dimensión al álbum oficial. Dos de los artistas más influyentes del dancehall y el reguetón del mundo dan vida a esta canción, publicada por SALXCO UAM y Def Jam Recordings”, detalla la Fifa en su sitio web.

Lea: Disney+ revela su programación de estrenos para mayo de 2026

El tema musical entrelaza el dancehall y el reguetón para crear un ritmo universal que refleja la conexión cultural entre los sonidos caribeños y latinos.

“Es maravilloso unir el mundo a través de la música y el fútbol. Permite entablar relaciones que trascienden los idiomas y las fronteras”, expresó Daddy Yankee, según recoge el comunicado de la Fifa.

Lea: ¿Cuánto cuesta la boleta más barata para ver a Karol G en Bogotá?

Por su parte, Shenseea manifestó que “la música y el fútbol hablan un idioma universal; y formar parte de algo que une el mundo de esta manera es especial”.

El lanzamiento de ‘Echo’ marca el inicio de un nuevo capítulo en el proyecto del álbum oficial del Mundial con artistas de talla mundial.

La Fifa destacó que con esta canción el álbum incorpora influencias caribeñas y latinas y amplía su identidad sonora.

Lea: Laura Dern sustituye a Helena Bonham Carter en la cuarta temporada de ‘The White Lotus’

“Tras la presentación mundial de Lighter y Por Ella, ‘Echo’ representa otro apasionante capítulo de este proyecto musical en las semanas previas a la competición. Con cada tema se va constituyendo un relato cultural más amplio, en el que la música y el fútbol se entrelazan para crear una experiencia mundial compartida”, subrayó.