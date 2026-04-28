Sofía Vergara vuelve a poner el foco sobre uno de sus sellos más reconocibles: su cabello. Esta vez, no solo desde la imagen o el estilo, sino desde una conversación que gana cada vez más espacio en la industria de la belleza: la forma en que las personas están cambiando su relación con el cuidado capilar.

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La actriz colombiana se une como embajadora de marca a Schwarzkopf Gliss, marca de la compañía alemana Henkel, en un momento en el que el cabello empieza a ser entendido bajo una lógica distinta a la de hace algunos años. Ya no se trata únicamente de peinar, dar brillo o controlar el volumen, sino de incorporar rutinas más completas que incluyan diagnóstico, tratamiento y protección, tal como ha ocurrido con el cuidado facial.

A esta tendencia se le conoce como skinificación capilar, un concepto que ha comenzado a consolidarse en el mundo de la belleza y que parte de una idea simple: si la piel se cuida con productos y pasos específicos según sus necesidades, el cabello también puede abordarse con esa misma lógica. En otras palabras, entender qué necesita la fibra capilar, qué tipo de daño presenta y cómo responder con fórmulas más precisas.

El auge de esta tendencia también refleja un cambio en los hábitos de consumo. Cada vez más personas buscan productos que respondan a necesidades concretas, ya no solo por tipo de cabello, sino por condiciones puntuales como daño por calor, procesos químicos, quiebre, pérdida de fuerza o frizz. La conversación, entonces, se mueve del resultado inmediato al cuidado sostenido.

Cortesía Sofía Vergara, modelo barranquillera.

Esta transformación también ha impulsado un nuevo lenguaje en belleza. Términos como reparación molecular, barrera protectora, nutrición profunda o fortalecimiento de la fibra ya no aparecen solo en conversaciones de expertos, sino también en el radar de consumidores que hoy toman decisiones de compra con más información y con expectativas más claras sobre el desempeño de los productos.

“La figura de Sofía Vergara conecta con una idea que resulta cercana para muchas audiencias: detrás de una imagen pública siempre expuesta a cámaras, herramientas térmicas, tintes y largas jornadas de producción, también existe una rutina de cuidado. Y es precisamente esa conexión entre estética y bienestar la que hoy toma fuerza dentro de la categoría”, afirma Manuela Herrera, gerente de mercadeo para Henkel en Colombia.

El próximo 28 de abril, Gliss marcará un hito en su comunicación al tomarse uno de los escenarios culturales más emblemáticos del país: el Movistar Arena de Bogotá. A partir de las 7:00 de la noche, y por primera vez, las pantallas del recinto se encenderán como parte de una acción de gran formato que busca llevar la conversación sobre el cuidado capilar inteligente al espacio urbano. Colombia es el primer país de Latinoamérica donde se comercializa esta línea capilar y desde allí, el mensaje se extenderá a una red de más de 200 pantallas en distintas ciudades, incluyendo paraderos y vallas digitales en Bogotá, así como pantallas en centros comerciales de Bogotá, Medellín y Barranquilla, ampliando el alcance de una campaña que conecta belleza, ciudad y cultura.

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Más que una alianza entre una celebridad y una marca, la llegada de Sofía Vergara a Gliss se inscribe dentro de un fenómeno más amplio: una industria de la belleza que responde a consumidores más atentos y exigentes, interesados en entender que el cabello, al igual que la piel, también necesita rutinas especializadas, información clara y cuidado constante frente a las exigencias de la vida diaria.